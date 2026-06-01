  4. Вингер Лацио не сыграет против Украины. Тренер уже нашел замену
01 июня 2026, 12:47 | Обновлено 01 июня 2026, 12:49
Вингер Лацио не сыграет против Украины. Тренер уже нашел замену

Густав Исаксен травмировался и покинул лагерь команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Густав Исаксен

25-летний вингер римского «Лацио» Густав Исаксен не примет участия в товарищеском матче против сборной Украины.

Футболист был вынужден покинуть тренировочный лагерь сборной из-за повреждения. На его место тренер вызвал Адама Дагима из «РБ Зальцбург».

Исаксен – основной игрок сборной Дании, который регулярно выходил в стартовом составе с 2025 года.

В сезоне 2025/26 Густав провёл 35 матчей на клубном уровне, в которых забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

Поединок между Данией и Украиной состоится 7 июня, но перед этим скандинавы проведут контрольный матч против ДР Конго (3 июня).

