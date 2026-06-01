За сборную Украины впервые сыграли легионеры из Канады и Румынии

После поединка с Польшей (2:0) на карте клубного представительства сборной Украины появилась две новые «точки» – «Университатя» из Крайовы и «Монреаль». При этом 26-летний защитник Александр Романчук стал первым игроком из Румынии, а 19-летний хавбек Геннадий Синчук – из Канады, задействованным в рядах нашей национальной дружины.

К слову, за все годы за главную команду страны сыграли 95 легионеров из 104-х клубов 24-х стран Европы, Азии и Северной Америки, которые совместно провели 1157 матчей и забили 164 мяча.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи представителей зарубежных лиг за сборную Украины

Страна Дата Ранг Игрок Клуб Соперник Счет Шотландия 28.10.1992 ТМ Олег КУЗНЕЦОВ Рейнджерс Беларусь 1:1 (г) ТМ Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО Рейнджерс Беларусь 1:1 (г) россия 25.05.1994 ТМ Юрий САК Спартак М Беларусь 3:1 (д) Япония 07.09.1994 ЧЕ Олег ПРОТАСОВ Гамба Осака Литва 0:2 (д) Израиль 12.10.1994 ЧЕ Олег КУЗНЕЦОВ Маккаби Хф Словения 0:0 (д) Австрия 13.11.1994 ЧЕ Геннадий ЛИТОВЧЕНКО Адмира-Ваккер Эстония 3:0 (д) Германия 31.08.1996 ЧМ Виктор СКРИПНИК Вердер Сев. Ирландия 1:0 (г) Турция 20.03.1999 ТМ Юрий КАЛИТВИНЦЕВ Трабзонспор Грузия 1:0 (г) Англия 04.09.1999 ЧЕ Олег ЛУЖНЫЙ Арсенал Франция 0:0 (д) Италия 04.09.1999 ЧЕ Андрей ШЕВЧЕНКО Милан Франция 0:0 (д) Франция 09.10.1999 ЧЕ Сергей СКАЧЕНКО Мец Россия 1:1 (г) Португалия 13.11.1999 ЧЕ Сергей КАНДАУРОВ Бенфика Словения 1:2 (г) Китай 17.04.2002 ТМ Сергей НАГОРНЯК Шандунь Грузия 2:1 (д) Бельгия 21.08.2002 ТМ Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ Брюгге Иран 0:1 (д) Нидерланды 20.11.2002 ТМ Евгений ЛЕВЧЕНКО Витесс Словакия 1:1 (г) Греция 15.08.2005 МТ Олег ВЕНГЛИНСКИЙ АЕК Израиль 0:0, п. 3:5 (д) Испания 05.09.2009 ЧМ Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ Барселона Андорра 5:0 (д) Казахстан 15.11.2015 ЧЕ Анатолий ТИМОЩУК Кайрат Словения 1:1 (г) Польша 24.03.2016 ТМ Артем ПУТИВЦЕВ Нецеча Кипр 1:0 (д) Чехия 02.09.2017 ЧМ Руслан РОТАНЬ Славия Турция 2:0 (д) Венгрия 10.10.2018 ТМ Иван ПЕТРЯК Ференцварош Италия 1:1 (г) ОАЭ 21.09.2022 ЛН Андрей ЯРМОЛЕНКО Аль-Айн Шотландия 0:3 (г) США 19.06.2023 ЧЕ Сергей КРИВЦОВ Интер Мальта 1:0 (д) Румыния 31.05.2026 ТМ Александр РОМАНЧУК Университатя Кр Польша 2:0 (г) Канада 31.05.2026 ТМ Геннадий СИНЧУК Монреаль Польша 2:0 (г)

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.