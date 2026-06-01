За сборную Украины впервые сыграли легионеры из Канады и Румынии
За все годы за нашу национальную дружину выступали игроки из 24-х зарубежных стран
После поединка с Польшей (2:0) на карте клубного представительства сборной Украины появилась две новые «точки» – «Университатя» из Крайовы и «Монреаль». При этом 26-летний защитник Александр Романчук стал первым игроком из Румынии, а 19-летний хавбек Геннадий Синчук – из Канады, задействованным в рядах нашей национальной дружины.
К слову, за все годы за главную команду страны сыграли 95 легионеров из 104-х клубов 24-х стран Европы, Азии и Северной Америки, которые совместно провели 1157 матчей и забили 164 мяча.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Премьерные матчи представителей зарубежных лиг за сборную Украины
|
Страна
|
Дата
|
Ранг
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Шотландия
|
28.10.1992
|
ТМ
|
Олег КУЗНЕЦОВ
|
Рейнджерс
|
Беларусь
|
1:1 (г)
|
|
|
ТМ
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Рейнджерс
|
Беларусь
|
1:1 (г)
|
россия
|
25.05.1994
|
ТМ
|
Юрий САК
|
Спартак М
|
Беларусь
|
3:1 (д)
|
Япония
|
07.09.1994
|
ЧЕ
|
Олег ПРОТАСОВ
|
Гамба Осака
|
Литва
|
0:2 (д)
|
Израиль
|
12.10.1994
|
ЧЕ
|
Олег КУЗНЕЦОВ
|
Маккаби Хф
|
Словения
|
0:0 (д)
|
Австрия
|
13.11.1994
|
ЧЕ
|
Геннадий ЛИТОВЧЕНКО
|
Адмира-Ваккер
|
Эстония
|
3:0 (д)
|
Германия
|
31.08.1996
|
ЧМ
|
Виктор СКРИПНИК
|
Вердер
|
Сев. Ирландия
|
1:0 (г)
|
Турция
|
20.03.1999
|
ТМ
|
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ
|
Трабзонспор
|
Грузия
|
1:0 (г)
|
Англия
|
04.09.1999
|
ЧЕ
|
Олег ЛУЖНЫЙ
|
Арсенал
|
Франция
|
0:0 (д)
|
Италия
|
04.09.1999
|
ЧЕ
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Милан
|
Франция
|
0:0 (д)
|
Франция
|
09.10.1999
|
ЧЕ
|
Сергей СКАЧЕНКО
|
Мец
|
Россия
|
1:1 (г)
|
Португалия
|
13.11.1999
|
ЧЕ
|
Сергей КАНДАУРОВ
|
Бенфика
|
Словения
|
1:2 (г)
|
Китай
|
17.04.2002
|
ТМ
|
Сергей НАГОРНЯК
|
Шандунь
|
Грузия
|
2:1 (д)
|
Бельгия
|
21.08.2002
|
ТМ
|
Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ
|
Брюгге
|
Иран
|
0:1 (д)
|
Нидерланды
|
20.11.2002
|
ТМ
|
Евгений ЛЕВЧЕНКО
|
Витесс
|
Словакия
|
1:1 (г)
|
Греция
|
15.08.2005
|
МТ
|
Олег ВЕНГЛИНСКИЙ
|
АЕК
|
Израиль
|
0:0,
|
|
|
|
|
|
|
п. 3:5 (д)
|
Испания
|
05.09.2009
|
ЧМ
|
Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ
|
Барселона
|
Андорра
|
5:0 (д)
|
Казахстан
|
15.11.2015
|
ЧЕ
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
Кайрат
|
Словения
|
1:1 (г)
|
Польша
|
24.03.2016
|
ТМ
|
Артем ПУТИВЦЕВ
|
Нецеча
|
Кипр
|
1:0 (д)
|
Чехия
|
02.09.2017
|
ЧМ
|
Руслан РОТАНЬ
|
Славия
|
Турция
|
2:0 (д)
|
Венгрия
|
10.10.2018
|
ТМ
|
Иван ПЕТРЯК
|
Ференцварош
|
Италия
|
1:1 (г)
|
ОАЭ
|
21.09.2022
|
ЛН
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Аль-Айн
|
Шотландия
|
0:3 (г)
|
США
|
19.06.2023
|
ЧЕ
|
Сергей КРИВЦОВ
|
Интер
|
Мальта
|
1:0 (д)
|
Румыния
|
31.05.2026
|
ТМ
|
Александр РОМАНЧУК
|
Университатя Кр
|
Польша
|
2:0 (г)
|
Канада
|
31.05.2026
|
ТМ
|
Геннадий СИНЧУК
|
Монреаль
|
Польша
|
2:0 (г)
ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.
