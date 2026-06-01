01 июня 2026, 12:21
За сборную Украины впервые сыграли легионеры из Канады и Румынии

За все годы за нашу национальную дружину выступали игроки из 24-х зарубежных стран

Getty Images/Global Images Ukraine

После поединка с Польшей (2:0) на карте клубного представительства сборной Украины появилась две новые «точки» – «Университатя» из Крайовы и «Монреаль». При этом 26-летний защитник Александр Романчук стал первым игроком из Румынии, а 19-летний хавбек Геннадий Синчук – из Канады, задействованным в рядах нашей национальной дружины.

К слову, за все годы за главную команду страны сыграли 95 легионеров из 104-х клубов 24-х стран Европы, Азии и Северной Америки, которые совместно провели 1157 матчей и забили 164 мяча.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи представителей зарубежных лиг за сборную Украины

Страна

Дата

Ранг

Игрок

Клуб

Соперник

Счет

Шотландия

28.10.1992

ТМ

Олег КУЗНЕЦОВ

Рейнджерс

Беларусь

1:1 (г)

ТМ

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Рейнджерс

Беларусь

1:1 (г)

россия

25.05.1994

ТМ

Юрий САК

Спартак М

Беларусь

3:1 (д)

Япония

07.09.1994

ЧЕ

Олег ПРОТАСОВ

Гамба Осака

Литва

0:2 (д)

Израиль

12.10.1994

ЧЕ

Олег КУЗНЕЦОВ

Маккаби Хф

Словения

0:0 (д)

Австрия

13.11.1994

ЧЕ

Геннадий ЛИТОВЧЕНКО

Адмира-Ваккер

Эстония

3:0 (д)

Германия

31.08.1996

ЧМ

Виктор СКРИПНИК

Вердер

Сев. Ирландия

1:0 (г)

Турция

20.03.1999

ТМ

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ

Трабзонспор

Грузия

1:0 (г)

Англия

04.09.1999

ЧЕ

Олег ЛУЖНЫЙ

Арсенал

Франция

0:0 (д)

Италия

04.09.1999

ЧЕ

Андрей ШЕВЧЕНКО

Милан

Франция

0:0 (д)

Франция

09.10.1999

ЧЕ

Сергей СКАЧЕНКО

Мец

Россия

1:1 (г)

Португалия

13.11.1999

ЧЕ

Сергей КАНДАУРОВ

Бенфика

Словения

1:2 (г)

Китай

17.04.2002

ТМ

Сергей НАГОРНЯК

Шандунь

Грузия

2:1 (д)

Бельгия

21.08.2002

ТМ

Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ

Брюгге

Иран

0:1 (д)

Нидерланды

20.11.2002

ТМ

Евгений ЛЕВЧЕНКО

Витесс

Словакия

1:1 (г)

Греция

15.08.2005

МТ

Олег ВЕНГЛИНСКИЙ

АЕК

Израиль

0:0,

п. 3:5 (д)

Испания

05.09.2009

ЧМ

Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ

Барселона

Андорра

5:0 (д)

Казахстан

15.11.2015

ЧЕ

Анатолий ТИМОЩУК

Кайрат

Словения

1:1 (г)

Польша

24.03.2016

ТМ

Артем ПУТИВЦЕВ

Нецеча

Кипр

1:0 (д)

Чехия

02.09.2017

ЧМ

Руслан РОТАНЬ

Славия

Турция

2:0 (д)

Венгрия

10.10.2018

ТМ

Иван ПЕТРЯК

Ференцварош

Италия

1:1 (г)

ОАЭ

21.09.2022

ЛН

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Аль-Айн

Шотландия

0:3 (г)

США

19.06.2023

ЧЕ

Сергей КРИВЦОВ

Интер

Мальта

1:0 (д)

Румыния

31.05.2026

ТМ

Александр РОМАНЧУК

Университатя Кр

Польша

2:0 (г)

Канада

31.05.2026

ТМ

Геннадий СИНЧУК

Монреаль

Польша

2:0 (г)

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.

Тепер чекаємо дебют від представника Чемпіонату Словаччини, тобто від Ігнатенка.
