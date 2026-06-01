Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. З журбою радість обнялась. О дебюте Мальдеры в сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
01 июня 2026, 11:09 | Обновлено 01 июня 2026, 11:22
1142
5

З журбою радість обнялась. О дебюте Мальдеры в сборной Украины

Валерий Василенко предостерегает итальянца не повторить судьбы Реброва

01 июня 2026, 11:09 | Обновлено 01 июня 2026, 11:22
1142
5 Comments
З журбою радість обнялась. О дебюте Мальдеры в сборной Украины
УАФ

Не знаю, как у вас, а у меня устойчивое ощущение какого-то дежавю. Смотрел матч Польша – Украина, и не мог отойти от впечатления, что все это я уже когда-то выдел. Когда конкретно? Да три года назад. В начале июня, в Бремене. Во время игры Германия – Украина. Тот матч был дебютным для Сергея Реброва на посту главной команды страны. Тренерский дебют, и сразу такой серьезный оппонент.

И сразу такой серьезный настрой. И от тренера-дебютанта, и от его подопечных. Украинцы словно преобразовались, переродились заново словно. Прежде всего эмоционально. Очень приятно было смотреть на нашу команду. Особенно на фоне ее последних матчей при предыдущем тренере.

В том поединке против Бундестим Ребров попробовал использовать Цыганкова не в качестве вингера, а в качестве «десятки». А вот вингерами тогда отыграли Ярмоленко и Судаков.

Полузащитник «Жироны» в той игре забил два мяча. Один из лучших поединков за «сине-желтых» провел тогда Виктор.

Казалось, все хорошо, вперед и с песней. Но не тут-то было. Очень удачный эксперимент с Цыганковым-десяткой далее не применялся. Впрочем, как не применялся и «эксперимент» с Ярмоленко на фланге. Не говоря уже о том, что с эмоциональной заряженностью на игру затем у наших игроков при Реброве на тренерском мостике был полный капец…

И вот я смотрю игру Польша – Украина, и не только не могу нарадоваться, но и уверен, что это уже было. Да, в жизни ничего не ново, это сущая правда. Тем не менее, чертовски приятно смотреть на то, что нравится. Что работает.

Цыганков снова на позиции плеймейкера. Ярмоленко и Судаков снова вингеры. Сборная Украины снова – сборная Украины, а не набор футболок. Тренер в технической зоне – тренер, а не мумия. Команда бежит, команда дышит, команда борется. Команда эта допускает ошибки, но за эту команду уже не стыдно. И уже не хочется быть равнодушным, смотря на эту команду.

Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Мальдера и Андрей Ярмоленко

Все гениальное, как и всегда, просто. Стоило новому главному тренеру нашей главной команды разрядить нервную атмосферу простым человеческим общением, понятными и не витиеватыми ответами на четкие вопросы, провести впервые за это страшное время сборы в Украине, вернуть в команду ее лидера и капитана, заявить, что будет жить в нашей стране до тех пор, пока будет возглавлять нашу сборную, и все чудесным образом поменялась. В лучшую сторону поменялось.

Футболисты сборной Украины поменялись в первую очередь. Их словно вытащили на белый свет из глубокого колодца, где царил полный мрак и не хватало кислорода. Я побаивался, что сразу, после того как они выбрались из подземного царства, они на первых порах будут захлебываться от переизбытка свежего воздуха. Тем более, что соперник у них – очень достойный и еще более принципиальный.

Но нет. Все хорошо. Не скажу, что отлично, но хорошо – как минимум. Тем более, что сыграли против Польши действительно экспериментальным составом. Нужно было провести ротацию, дать почувствовать и мяч, и атмосферу тем, кому не так часто выпадает такая участь.

Безусловно, ошибок избежать не удалось. Безусловно, с правым флангом защиты нужно что-то делать. Безусловно, Матвиенко, наверное, уже не тянет, а Назарина пока что не тянет. Безусловно, Шапаренко иного поля ягода, нежели Цыганков. Безусловно, не хватало и Малиновского, и Зинченко. Но даже в таких походных условиях наша команда была командой. Нашей командой.

И итальянцу Андреа Мальдере за один матч удалось сделать то, что не удалось его предшественнику за время последнего отборочного турнира и матчей плей-офф.

Остается лишь сожалеть, что Сергей Ребров до последнего цеплялся за свое кресло, хотя уже ничего не мог предложить своей команде, окромя апатии.

Однако, в то же время, я очень далек от эйфории. Матч-то все равно товарищеский. Приятно, конечно же, и в таком матче одержать победу. Тем более такую эмоциональную, такую нужную всем нам на данном этапе.

Но я очень не хотел бы, чтобы Андреа Луидживич впоследствии наступил на те же грабли, что и Сергей Станиславович. Ребров же, как было упомянуто выше, тоже неплохо начал. Эмоционально, искренне начал, не боясь быть непонятым, не остерегаясь собственной тени.

Что дальше с ним случилось – понять невозможно. Наверняка это что-то клиническое. И я сейчас – не о миллионах на залог для любителя кукол вуду.

Я бы очень не хотел, чтобы Мальдера впоследствии превратился в Реброва. Иначе зачем же?

По теме:
Яремчук забил 8-й победный гол за сборную Украины
Сборная Украины сыграла на «ноль» в гостях впервые с июня 2024 года
Сборная Украины одержала 99-ю «сухую» победу в истории
статьи эксклюзив сборная Украины по футболу
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
Футбол | 01 июня 2026, 10:31 9
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом

Звездный голеадор категорически не согласился с результатом матча

Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
Футбол | 01 июня 2026, 07:35 0
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина

«Тоттенхэм» хочет подписать украинца

ОФИЦИАЛЬНО. Рекордсмен и легенда АПЛ завершил карьеру в 40 лет
Футбол | 01.06.2026, 11:52
ОФИЦИАЛЬНО. Рекордсмен и легенда АПЛ завершил карьеру в 40 лет
ОФИЦИАЛЬНО. Рекордсмен и легенда АПЛ завершил карьеру в 40 лет
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
Бокс | 01.06.2026, 03:44
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Бокс | 01.06.2026, 09:47
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перекладіть текст до кінця українською, бо половина тексту на кацапській
Ответить
+3
Мені якщо чесно гра збірної не сподобалась, по стилю гри нагадувало збірну Шевченка, що і не дивно, але ці стоячі розпасовки на ближнього... Також ми напевно єдина збірна в світі, в якої немає правоногого вінгера, по складу теж багато питань. До забитого голу поляки грали набагато краще нас, по другому таймі стало зрозуміло що для них результат матчу не був на першому місці, а тренер просто хотів подивитися на різних гравців в ділі, ще рано робити якісь висновки, думаю гра з Данією буде більш показовою. 
Ответить
0
То автор статті досі пише російською????Василенко????Що за ...
Ответить
0
Яка доля Луніна? Чи ухвалено остаточне рішення?
Ответить
0
Якийсь пʼяний підарас статтю писав?)
Ответить
-1
Популярные новости
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
30.05.2026, 08:23 17
Футбол
Шахтер подписал соглашение с бывшим звездным футболистом
Шахтер подписал соглашение с бывшим звездным футболистом
31.05.2026, 02:32
Футбол
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
30.05.2026, 23:20 3
Бокс
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
31.05.2026, 07:32 3
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
30.05.2026, 10:20 7
Бокс
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
30.05.2026, 19:59 8
Хоккей
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
31.05.2026, 06:44 4
Бокс
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
31.05.2026, 08:45 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем