З журбою радість обнялась. О дебюте Мальдеры в сборной Украины

Не знаю, как у вас, а у меня устойчивое ощущение какого-то дежавю. Смотрел матч Польша – Украина, и не мог отойти от впечатления, что все это я уже когда-то выдел. Когда конкретно? Да три года назад. В начале июня, в Бремене. Во время игры Германия – Украина. Тот матч был дебютным для Сергея Реброва на посту главной команды страны. Тренерский дебют, и сразу такой серьезный оппонент.

И сразу такой серьезный настрой. И от тренера-дебютанта, и от его подопечных. Украинцы словно преобразовались, переродились заново словно. Прежде всего эмоционально. Очень приятно было смотреть на нашу команду. Особенно на фоне ее последних матчей при предыдущем тренере.

В том поединке против Бундестим Ребров попробовал использовать Цыганкова не в качестве вингера, а в качестве «десятки». А вот вингерами тогда отыграли Ярмоленко и Судаков.

Полузащитник «Жироны» в той игре забил два мяча. Один из лучших поединков за «сине-желтых» провел тогда Виктор.

Казалось, все хорошо, вперед и с песней. Но не тут-то было. Очень удачный эксперимент с Цыганковым-десяткой далее не применялся. Впрочем, как не применялся и «эксперимент» с Ярмоленко на фланге. Не говоря уже о том, что с эмоциональной заряженностью на игру затем у наших игроков при Реброве на тренерском мостике был полный капец…

И вот я смотрю игру Польша – Украина, и не только не могу нарадоваться, но и уверен, что это уже было. Да, в жизни ничего не ново, это сущая правда. Тем не менее, чертовски приятно смотреть на то, что нравится. Что работает.

Цыганков снова на позиции плеймейкера. Ярмоленко и Судаков снова вингеры. Сборная Украины снова – сборная Украины, а не набор футболок. Тренер в технической зоне – тренер, а не мумия. Команда бежит, команда дышит, команда борется. Команда эта допускает ошибки, но за эту команду уже не стыдно. И уже не хочется быть равнодушным, смотря на эту команду.

Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Мальдера и Андрей Ярмоленко

Все гениальное, как и всегда, просто. Стоило новому главному тренеру нашей главной команды разрядить нервную атмосферу простым человеческим общением, понятными и не витиеватыми ответами на четкие вопросы, провести впервые за это страшное время сборы в Украине, вернуть в команду ее лидера и капитана, заявить, что будет жить в нашей стране до тех пор, пока будет возглавлять нашу сборную, и все чудесным образом поменялась. В лучшую сторону поменялось.

Футболисты сборной Украины поменялись в первую очередь. Их словно вытащили на белый свет из глубокого колодца, где царил полный мрак и не хватало кислорода. Я побаивался, что сразу, после того как они выбрались из подземного царства, они на первых порах будут захлебываться от переизбытка свежего воздуха. Тем более, что соперник у них – очень достойный и еще более принципиальный.

Но нет. Все хорошо. Не скажу, что отлично, но хорошо – как минимум. Тем более, что сыграли против Польши действительно экспериментальным составом. Нужно было провести ротацию, дать почувствовать и мяч, и атмосферу тем, кому не так часто выпадает такая участь.

Безусловно, ошибок избежать не удалось. Безусловно, с правым флангом защиты нужно что-то делать. Безусловно, Матвиенко, наверное, уже не тянет, а Назарина пока что не тянет. Безусловно, Шапаренко иного поля ягода, нежели Цыганков. Безусловно, не хватало и Малиновского, и Зинченко. Но даже в таких походных условиях наша команда была командой. Нашей командой.

И итальянцу Андреа Мальдере за один матч удалось сделать то, что не удалось его предшественнику за время последнего отборочного турнира и матчей плей-офф.

Остается лишь сожалеть, что Сергей Ребров до последнего цеплялся за свое кресло, хотя уже ничего не мог предложить своей команде, окромя апатии.

Однако, в то же время, я очень далек от эйфории. Матч-то все равно товарищеский. Приятно, конечно же, и в таком матче одержать победу. Тем более такую эмоциональную, такую нужную всем нам на данном этапе.

Но я очень не хотел бы, чтобы Андреа Луидживич впоследствии наступил на те же грабли, что и Сергей Станиславович. Ребров же, как было упомянуто выше, тоже неплохо начал. Эмоционально, искренне начал, не боясь быть непонятым, не остерегаясь собственной тени.

Что дальше с ним случилось – понять невозможно. Наверняка это что-то клиническое. И я сейчас – не о миллионах на залог для любителя кукол вуду.

Я бы очень не хотел, чтобы Мальдера впоследствии превратился в Реброва. Иначе зачем же?