Полесье выиграло борьбу за громкий трансфер обидчика Лунина и Реала
Хави Вильяр перейдет в украинский клуб
Житомирское «Полесье» может в ближайшее время укрепить одну из приоритетных позиций в летнее трансферное окно. Клуб активно работает над подписанием полузащитника испанского «Альбасете» Хави Вильяра.
По информации источника, переговоры между сторонами проходят в позитивном русле, а сам футболист заинтересован в переходе в украинский клуб.
Вильяр является воспитанником академий двух грандов испанского футбола – «Барселоны» и «Реала». Универсальный игрок способен сыграть сразу на нескольких позициях: в центре обороны, опорной зоне и в роли центрального полузащитника.
Сообщается, что испанец находился в сфере интересов нескольких клубов УПЛ, в частности ЛНЗ, однако именно «Полиссе» удалось приблизиться к выполнению финансовых требований игрока.
Интересно, что в нынешнем сезоне Вильяр стал одним из героев кубкового противостояния против мадридского «Реала». Футболист отличился голом в ворота украинского голкипера Андрея Лунина и помог своей команде сенсационно выбить испанского гранда из розыгрыша Кубка Испании.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рико считает, что Александр готовился к бою на должном уровне
Четвертьфинальный матч между Грузией и Украиной начнется 2 июня в 20:00