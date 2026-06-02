  4. Полесье выиграло борьбу за громкий трансфер обидчика Лунина и Реала
02 июня 2026, 09:02 |
Полесье выиграло борьбу за громкий трансфер обидчика Лунина и Реала

Хави Вильяр перейдет в украинский клуб

Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Вильяр

Житомирское «Полесье» может в ближайшее время укрепить одну из приоритетных позиций в летнее трансферное окно. Клуб активно работает над подписанием полузащитника испанского «Альбасете» Хави Вильяра.

По информации источника, переговоры между сторонами проходят в позитивном русле, а сам футболист заинтересован в переходе в украинский клуб.

Вильяр является воспитанником академий двух грандов испанского футбола – «Барселоны» и «Реала». Универсальный игрок способен сыграть сразу на нескольких позициях: в центре обороны, опорной зоне и в роли центрального полузащитника.

Сообщается, что испанец находился в сфере интересов нескольких клубов УПЛ, в частности ЛНЗ, однако именно «Полиссе» удалось приблизиться к выполнению финансовых требований игрока.

Интересно, что в нынешнем сезоне Вильяр стал одним из героев кубкового противостояния против мадридского «Реала». Футболист отличился голом в ворота украинского голкипера Андрея Лунина и помог своей команде сенсационно выбить испанского гранда из розыгрыша Кубка Испании.

Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
