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  4. Динамо планирует подписать двух футболистов, чтобы усилить команду Костюка
Украина. Премьер лига
04 июня 2026, 11:57 |
1946
4

Динамо планирует подписать двух футболистов, чтобы усилить команду Костюка

Киевский клуб ищет нападающего и центрального защитника перед стартом в Лиге Европы

04 июня 2026, 11:57 |
1946
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Динамо планирует подписать двух футболистов, чтобы усилить команду Костюка
ФК Динамо Киев
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Киевское «Динамо» определилось с трансферными приоритетами после завершения сезона и перед стартом в первом квалификационном раунде Лиги Европы.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, «бело-синие» намерены подписать двух футболистов до старта тренировочных сборов, которые будут проводится в Австрии.

Киевский клуб сосредоточил свои усилия на поиске центрального защитника и форварда, который сможет составить конкуренцию одному из лидеров нынешней команды Матвею Пономаренко.

Будущее других нападающих остается под вопросом – Владислав Бленуце не нужен главному тренеру Игорю Костюку, а Эдуардо Герреро должен проявить себя, чтобы получить игровое время в сезоне 2026/27.

«Бело-синие» начнут свой путь в еврокубках 9 июля, а среди возможных соперников шесть команд – «Жилина» (Словакия), «Войводина» (Сербия), «Университатя Клуж» (Румыния), «Алюминий» (Словения), «Дерри Сити» (Ирландия) и «Вестри» (Исландия).

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Динамо Киев Лига Европы Матвей Пономаренко Эдуардо Герреро Владислав Бленуце Игорь Костюк Игорь Бурбас трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
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ЛЮБА інформація від бурбасцятини стосовно Динамо є вкиданням, брехнею і хайпом - крапка!
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Бурбасятина в экстазе
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Не успеют видимо 
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