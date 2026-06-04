Динамо планирует подписать двух футболистов, чтобы усилить команду Костюка
Киевский клуб ищет нападающего и центрального защитника перед стартом в Лиге Европы
Киевское «Динамо» определилось с трансферными приоритетами после завершения сезона и перед стартом в первом квалификационном раунде Лиги Европы.
По информации журналиста Игоря Бурбаса, «бело-синие» намерены подписать двух футболистов до старта тренировочных сборов, которые будут проводится в Австрии.
Киевский клуб сосредоточил свои усилия на поиске центрального защитника и форварда, который сможет составить конкуренцию одному из лидеров нынешней команды Матвею Пономаренко.
Будущее других нападающих остается под вопросом – Владислав Бленуце не нужен главному тренеру Игорю Костюку, а Эдуардо Герреро должен проявить себя, чтобы получить игровое время в сезоне 2026/27.
«Бело-синие» начнут свой путь в еврокубках 9 июля, а среди возможных соперников шесть команд – «Жилина» (Словакия), «Войводина» (Сербия), «Университатя Клуж» (Румыния), «Алюминий» (Словения), «Дерри Сити» (Ирландия) и «Вестри» (Исландия).
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