  4. Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
01 июня 2026, 22:08 | Обновлено 01 июня 2026, 22:47
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции

Футболист не перейдет в Саудовскую Аравию

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Футболист сборной Украины Александр Зинченко в свое время мог перейти в чемпионат Саудовской Аравии.

Как отметил журналист Игорь Бурбас, полтора года назад с футболистом вели переговоры клубы с Ближнего Востока, но в итоге от игрока категорически отказались из-за его политической позиции – именно тогда Александр поддержал Израиль в войне с Палестиной.

В текущем сезоне Зинченко провел на клубном уровне 12 матчей без результативных действий. Украинец пропустил вторую часть сезона из-за травмы и последующей операции.

Ранее сообщалось, что амстердамский «Аякс» не планирует продлевать контракт с Зинченко, и тот покинет команду летом на правах свободного агента.

