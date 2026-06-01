Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции

Футболист сборной Украины Александр Зинченко в свое время мог перейти в чемпионат Саудовской Аравии.

Как отметил журналист Игорь Бурбас, полтора года назад с футболистом вели переговоры клубы с Ближнего Востока, но в итоге от игрока категорически отказались из-за его политической позиции – именно тогда Александр поддержал Израиль в войне с Палестиной.

В текущем сезоне Зинченко провел на клубном уровне 12 матчей без результативных действий. Украинец пропустил вторую часть сезона из-за травмы и последующей операции.

Ранее сообщалось, что амстердамский «Аякс» не планирует продлевать контракт с Зинченко, и тот покинет команду летом на правах свободного агента.