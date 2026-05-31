Сын Зидана едет на ЧМ-2026. Но не в составе сборной Франции

Лука Зидан включен в состав сборной Алжира из 26 человек на чемпионат мира. 28-летний футболист – сын легенды французского футбола и победителя ЧМ-1998 Зинедина Зидана, он играет за клуб «Гранада» в Ла Лиге 2.

После выступлений за молодежные сборные Франции он провел шесть матчей за национальную команду Алжира благодаря своим корням. Зидан играл на Кубке африканских наций в начале этого года и был замешан в массовой драке в поединке против Нигерии (0:2).

Вызов Зидана-младшего состоялся после 26 матчей в Ла Лиге 2 в этом сезоне, в которых он восемь раз сохранил ворота в неприкосновенности. С момента перехода в «Гранаду» из испанского «Эйбара» в 2024 году он провел за клуб 45 матчей.