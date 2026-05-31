  Карпаты все же решили продлить контракт с лидером
Амбросий Чачуа может остаться во Львове

ФК Карпаты. Амбросий Чачуа

Недавно в прессе появилась информация об интересе «Вереса» к полузащитнику «Карпат» Амбросию Чачуа. Однако львовский клуб уже ведет переговоры с 32-летним атакующим хавбеком по подписанию нового соглашения.

Удивительно, если сторонам не удастся договориться о продолжении сотрудничества, ведь Чачуа в этом сезоне стал одним из ключевых игроков «львов» – 30 матчей из 30 возможных в чемпионате, 3 гола и 2 ассиста. Также не стоит забывать о статусе капитана и многолетнего лидера команды, проведшего за «зелено-белых» более 200 матчей. В том числе и за старые «Карпаты».

Амвросий Чачуа связан контрактом со львовянами до конца июня текущего года.

Руслан Полищук Источник: Inside UPL
