ПСЖ сравнялся с Реалом по количеству лучших игроков сезона в ЛЧ

Грузинский полузащитник ПСЖ Хвича Кварацхелия, как мы уже сообщали ранее, был признан лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов.

Второй год подряд эту награду получил футболист ПСЖ. В сезоне 2024/25 лучшим был Усман Дембеле.

Теперь в активе парижан 2 награды «Игрок сезона», по этому количеству они сравнялись с Реалом (также 2).

Напомним, что данная награда вручается от УЕФА, начиная с сезона 2021/22.

Лучшие игроки сезона в Лиге чемпионов

2025/26 – Хвича Кварацхелия (ПСЖ)

2024/25 – Усман Дембеле (ПСЖ)

2023/24 – Винисиус Жуниор (Реал)

2022/23 – Родри (Манчестер Сити)

2021/22 – Карим Бензема (Реал)

Кварацхелия в сезоне 2022/23 признавался УЕФА лучшим молодым игроком сезона. Тогда грузин выступал в составе Наполи.

В сезоне 2025/26 данную награду получил турецкий полузащитник Реала Арда Гюллер.

Лучшие молодые игроки сезона Лиги чемпионов