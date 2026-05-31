ПСЖ сравнялся с Реалом по количеству лучших игроков сезона в ЛЧ
Дважды Кварацхелия получил награду по итогам сезона Лиги чемпионов
Грузинский полузащитник ПСЖ Хвича Кварацхелия, как мы уже сообщали ранее, был признан лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов.
Второй год подряд эту награду получил футболист ПСЖ. В сезоне 2024/25 лучшим был Усман Дембеле.
Теперь в активе парижан 2 награды «Игрок сезона», по этому количеству они сравнялись с Реалом (также 2).
Напомним, что данная награда вручается от УЕФА, начиная с сезона 2021/22.
Лучшие игроки сезона в Лиге чемпионов
- 2025/26 – Хвича Кварацхелия (ПСЖ)
- 2024/25 – Усман Дембеле (ПСЖ)
- 2023/24 – Винисиус Жуниор (Реал)
- 2022/23 – Родри (Манчестер Сити)
- 2021/22 – Карим Бензема (Реал)
Кварацхелия в сезоне 2022/23 признавался УЕФА лучшим молодым игроком сезона. Тогда грузин выступал в составе Наполи.
В сезоне 2025/26 данную награду получил турецкий полузащитник Реала Арда Гюллер.
Лучшие молодые игроки сезона Лиги чемпионов
- 2025/26 – Арда Гюллер (Реал)
- 2024/25 – Дезире Дуэ (ПСЖ)
- 2023/24 – Джуд Беллингем (Реал)
- 2022/23 – Хвича Кварацхелия (Наполи)
- 2021/22 – Винисиус Жуниор (Реал)
