Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ сравнялся с Реалом по количеству лучших игроков сезона в ЛЧ
Лига чемпионов
31 мая 2026, 22:33 |
203
0

ПСЖ сравнялся с Реалом по количеству лучших игроков сезона в ЛЧ

Дважды Кварацхелия получил награду по итогам сезона Лиги чемпионов

31 мая 2026, 22:33 |
203
0
ПСЖ сравнялся с Реалом по количеству лучших игроков сезона в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Грузинский полузащитник ПСЖ Хвича Кварацхелия, как мы уже сообщали ранее, был признан лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов.

Второй год подряд эту награду получил футболист ПСЖ. В сезоне 2024/25 лучшим был Усман Дембеле.

Теперь в активе парижан 2 награды «Игрок сезона», по этому количеству они сравнялись с Реалом (также 2).

Напомним, что данная награда вручается от УЕФА, начиная с сезона 2021/22.

Лучшие игроки сезона в Лиге чемпионов

  • 2025/26 – Хвича Кварацхелия (ПСЖ)
  • 2024/25 – Усман Дембеле (ПСЖ)
  • 2023/24 – Винисиус Жуниор (Реал)
  • 2022/23 – Родри (Манчестер Сити)
  • 2021/22 – Карим Бензема (Реал)

Кварацхелия в сезоне 2022/23 признавался УЕФА лучшим молодым игроком сезона. Тогда грузин выступал в составе Наполи.

В сезоне 2025/26 данную награду получил турецкий полузащитник Реала Арда Гюллер.

Лучшие молодые игроки сезона Лиги чемпионов

  • 2025/26 – Арда Гюллер (Реал)
  • 2024/25 – Дезире Дуэ (ПСЖ)
  • 2023/24 – Джуд Беллингем (Реал)
  • 2022/23 – Хвича Кварацхелия (Наполи)
  • 2021/22 – Винисиус Жуниор (Реал)
По теме:
Без игроков Реала и Барсы. Обнародована символическая сборная ЛЧ 2025/26
Дешам поздравил 8 игроков сборной Франции с победой в еврокубках
Защитник ПСЖ стал самым титулованным игроком Африки
Лига чемпионов статистика ПСЖ Реал Мадрид Хвича Кварацхелия Арда Гюлер Усман Дембеле Винисиус Жуниор Родри Карим Бензема Дезире Дуэ Джуд Беллингем
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
Футбол | 31 мая 2026, 08:45 2
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины

В матче с Польшей капитанскую повязку получит Ярмоленко

ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
Футбол | 30 мая 2026, 23:01 0
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финального матча Лиги чемпионов 2025/26

ЧМ по хоккею. Невероятная сборная Норвегии бьет Канаду в матче за бронзу
Хоккей | 31.05.2026, 20:25
ЧМ по хоккею. Невероятная сборная Норвегии бьет Канаду в матче за бронзу
ЧМ по хоккею. Невероятная сборная Норвегии бьет Канаду в матче за бронзу
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Футбол | 31.05.2026, 08:23
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Экс-игрок сборной Украины назвал лучшего игрока матча с поляками
Футбол | 31.05.2026, 22:19
Экс-игрок сборной Украины назвал лучшего игрока матча с поляками
Экс-игрок сборной Украины назвал лучшего игрока матча с поляками
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
30.05.2026, 08:23 17
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборные Канады и Финляндии сыграли за финал
ЧМ по хоккею. Сборные Канады и Финляндии сыграли за финал
30.05.2026, 23:41 4
Хоккей
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
30.05.2026, 23:20 2
Бокс
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
30.05.2026, 10:01 9
Футбол
Усику официально запретили провести крупный бой
Усику официально запретили провести крупный бой
30.05.2026, 08:57 1
Бокс
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
30.05.2026, 19:41 8
Футбол
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
30.05.2026, 06:58 2
Футбол
Костюк впервые переиграла Свентек и пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос!
Костюк впервые переиграла Свентек и пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос!
31.05.2026, 13:50 119
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем