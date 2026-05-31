Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Польши лопнул от ярости: «Как это так, что в Украине играют лучше»
Сборная УКРАИНЫ
31 мая 2026, 22:26 | Обновлено 31 мая 2026, 22:42
4045
1

Легенда Польши лопнул от ярости: «Как это так, что в Украине играют лучше»

Збигнев Бонек прошелся критикой по своей национальной команде

31 мая 2026, 22:26 | Обновлено 31 мая 2026, 22:42
4045
1 Comments
Легенда Польши лопнул от ярости: «Как это так, что в Украине играют лучше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Збигнев Бонек

Бывший президент Польского футбольного союза, а также известный футболист, Збигнев Бонек не подбирал слов после поражения сборной Польши от Украины во Вроцлаве (0:2).

Збигнев обвинил в неудовлетворительном результате тренера и игроков, которые, по его мнению, отнеслись к товарищескому матчу слишком равнодушно.

«Не заставите меня к какой-то более широкой критике. Можно задуматься над одним: как это возможно, что в Украине играют лучше нас. Это ненормально. Страна, в которой идет война, играет лучше нас.

Когда показывали наших футболистов, тот с тем улыбался, тот с тем что-то обсуждал… не было видно никакого стресса. Не было даже адреналина. А без адреналина, без стресса, когда нет «мурашек», когда ты не играешь на максимум, матчи выглядят именно так.

Много замен? Да это был хаос: выходили, заходили. Тренер что-то ищет, было много изменений, некоторые игроки подтвердили то, что о них и так известно: играли они или нет – разницы бы не было», – заявил Бонек.

По теме:
К ЧМ-2026 готовы. Германия разгромила Финляндию, отгрузив 4 мяча
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
ЛЕВАНДОВСКИ: «Украинцы реализовали больше моментов, чем у них было»
товарищеские матчи сборная Украины по футболу сборная Польши по футболу Польша - Украина Збигнев Бонек
Андрей Витренко Источник: Sport.pl
Оцените материал
(84)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
Теннис | 31 мая 2026, 16:20 91
Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк

Элина в трех сетах переиграла Белинду в матче четвертого раунда мейджора в Париже

Ярмоленко вошел в тройку самых возрастных полевых игроков сборной Украины
Футбол | 31 мая 2026, 22:05 0
Ярмоленко вошел в тройку самых возрастных полевых игроков сборной Украины
Ярмоленко вошел в тройку самых возрастных полевых игроков сборной Украины

Матч против Польши хавбек «Динамо» провел в 36 лет 220 дней

ЧМ по хоккею. Невероятная сборная Норвегии бьет Канаду в матче за бронзу
Хоккей | 31.05.2026, 20:25
ЧМ по хоккею. Невероятная сборная Норвегии бьет Канаду в матче за бронзу
ЧМ по хоккею. Невероятная сборная Норвегии бьет Канаду в матче за бронзу
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
Футбол | 30.05.2026, 23:01
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Футбол | 31.05.2026, 08:23
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Та ладно, не те що наші краще грали, по ударам 14-5 на користь поляків, просто наші свої моменти реалізували, витиснувши максимум з них, а поляки ні.
Ответить
+1
Популярные новости
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
29.05.2026, 23:12 1
Футбол
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
30.05.2026, 04:52 3
Бокс
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
30.05.2026, 23:20 2
Бокс
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
31.05.2026, 07:32 2
Футбол
ВИДЕО. В Динамо прибыл нападающий сборной Украины и выступил с обращением
ВИДЕО. В Динамо прибыл нападающий сборной Украины и выступил с обращением
30.05.2026, 02:32
Футбол
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
30.05.2026, 19:41 8
Футбол
Усику официально запретили провести крупный бой
Усику официально запретили провести крупный бой
30.05.2026, 08:57 1
Бокс
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
30.05.2026, 19:59 8
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем