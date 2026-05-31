Легенда Польши лопнул от ярости: «Как это так, что в Украине играют лучше»
Збигнев Бонек прошелся критикой по своей национальной команде
Бывший президент Польского футбольного союза, а также известный футболист, Збигнев Бонек не подбирал слов после поражения сборной Польши от Украины во Вроцлаве (0:2).
Збигнев обвинил в неудовлетворительном результате тренера и игроков, которые, по его мнению, отнеслись к товарищескому матчу слишком равнодушно.
«Не заставите меня к какой-то более широкой критике. Можно задуматься над одним: как это возможно, что в Украине играют лучше нас. Это ненормально. Страна, в которой идет война, играет лучше нас.
Когда показывали наших футболистов, тот с тем улыбался, тот с тем что-то обсуждал… не было видно никакого стресса. Не было даже адреналина. А без адреналина, без стресса, когда нет «мурашек», когда ты не играешь на максимум, матчи выглядят именно так.
Много замен? Да это был хаос: выходили, заходили. Тренер что-то ищет, было много изменений, некоторые игроки подтвердили то, что о них и так известно: играли они или нет – разницы бы не было», – заявил Бонек.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
