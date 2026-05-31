  4. Польша стала 16-й сборной, которую Украина побеждала 4+ раза
31 мая 2026, 21:48 |
Польша стала 16-й сборной, которую Украина побеждала 4+ раза

Вспомним сборные, в матчах против которых сборная Украины одержала наибольшее количество побед

Сборная Украины в четвертый раз в своей истории победила сборную Польши.

В этот раз это произошло в товарищеском матче во Вроцлаве, который завершился со счетом 2:0 в пользу украинской национальной команды.

Сборная Польши стала 16-й, которую сборная Украины побеждала 4+ раза.

Напомним, что чаще всего в своей истории украинская сборная побеждала Албанию, Армению, Литву и Грузию (по 7 раз).

Сборные, которых чаще всего побеждала сборная Украины в своей истории

  • 7 – Албания (9 матчей)
  • 7 – Армения (10 матчей)
  • 7 – Литва (10 матчей)
  • 7 – Грузия (11 матчей)
  • 5 – Эстония (5 матчей)
  • 5 – Люксембург (5 матчей)
  • 5 – Северная Македония (7 матчей)
  • 5 – Беларусь (9 матчей)
  • 4 – Андорра (4 матча)
  • 4 – Норвегия (5 матчей)
  • 4 – Сербия (5 матчей)
  • 4 – Казахстан (6 матчей)
  • 4 – Молдова (6 матчей)
  • 4 – Исландия (7 матчей)
  • 4 – Словакия (9 матчей)
  • 4 – Польша (11 матчей)
