Польша стала 16-й сборной, которую Украина побеждала 4+ раза

Сборная Украины в четвертый раз в своей истории победила сборную Польши.

В этот раз это произошло в товарищеском матче во Вроцлаве, который завершился со счетом 2:0 в пользу украинской национальной команды.

Сборная Польши стала 16-й, которую сборная Украины побеждала 4+ раза.

Напомним, что чаще всего в своей истории украинская сборная побеждала Албанию, Армению, Литву и Грузию (по 7 раз).

Сборные, которых чаще всего побеждала сборная Украины в своей истории