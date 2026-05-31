Кейн лишь 4-й. Игроки Бундеслиги выбрали лучшего футболиста сезона
Майкл Олисе был признан лучшим игроком сезона Бундеслиги
В ежегодном опросе журнала kicker, в котором приняли участие 199 игроков, Майкл Олисе был признан лучшим футболистом сезона Бундеслиги по результатам голосования коллег-профессионалов.
Победитель получил 40,7% голосов. Второе и третье места заняли Ян Диоманде из «РБ Лейпцига» (15,1%) и Лука Вушкович из «Гамбурга» (11,1%). Партнер Олисе по «Баварии», Гарри Кейн занял четвертое место в голосовании (10,1%). В том же опросе игроки Бундеслиги признали Олисе лучшим атакующим игроком мира.
24-летний вингер, оцениваемый в 150 млн евро, забил 22 гола и отдал 31 результативную передачу в 52 матчах сезона.
