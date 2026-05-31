  4. Чешские фанаты – о Домчаке: «iPhone 16 Pro по цене Kia Picanto»
31 мая 2026, 21:09 | Обновлено 31 мая 2026, 21:13
Чешские фанаты – о Домчаке: «iPhone 16 Pro по цене Kia Picanto»

Трансфер украинского голкипера Назара Домчака вызвал настоящий ажиотаж, невзирая на то, что раньше о нем никто не знал. Болельщики «Славии» пишут о том, что вратарская позиция не нуждалась в усилении, и точно не было смысла подписывать иностранного голкипера за пять миллионов евро, ведь эти деньги можно было потратить на усиление действительно проблемных позиций.

К тому же непонятно, почему за голкипера, да еще из украинского чемпионата нужно было платить такую ​​сумму. Некоторые болельщики называют это отмыванием денег, другие уверены, что трансфер станет провальным. Но мало кто верит, что Домчак сможет оправдать ожидания и заиграть на высоком уровне.

Vaclav: Разве в Чехии нет молодых, хороших и перспективных вратарей? Пять миллионов евро выбросили на помойку. А потом будут говорить, что нет денег на новых форвардов или вингеров.

Jan: 5 миллионов евро за неизвестного украинского пацана? Руководство окончательно сошло с ума. Мы благотворительный фонд для Украины? У нас и свои голкиперы есть. Бессмысленный трансфер.

Franticzek: За эти деньги можно было взять проверенного форварда из сильной лиги, а не очередного таланта из украинского чемпионата, которого никто не знает. Слишком много вопросов после этого трансфера.

Hercog: Заплатить пять миллионов евро за неизвестного голкипера из чемпионата Украины – это как купить iPhone 16 Pro по цене Kia Picanto и надеяться, что на нем можно будет ездить.

Руслан Полищук Источник: Footboom
вболівальники "Славії" шоковані???
Якби вони знали в якому шоці в "Карпатах"
шо продали за 5 лям. ))
