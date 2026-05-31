Чешские фанаты – о Домчаке: «iPhone 16 Pro по цене Kia Picanto»
Чешские болельщики шокированы подписанием Назара Домчака
Трансфер украинского голкипера Назара Домчака вызвал настоящий ажиотаж, невзирая на то, что раньше о нем никто не знал. Болельщики «Славии» пишут о том, что вратарская позиция не нуждалась в усилении, и точно не было смысла подписывать иностранного голкипера за пять миллионов евро, ведь эти деньги можно было потратить на усиление действительно проблемных позиций.
К тому же непонятно, почему за голкипера, да еще из украинского чемпионата нужно было платить такую сумму. Некоторые болельщики называют это отмыванием денег, другие уверены, что трансфер станет провальным. Но мало кто верит, что Домчак сможет оправдать ожидания и заиграть на высоком уровне.
Vaclav: Разве в Чехии нет молодых, хороших и перспективных вратарей? Пять миллионов евро выбросили на помойку. А потом будут говорить, что нет денег на новых форвардов или вингеров.
Jan: 5 миллионов евро за неизвестного украинского пацана? Руководство окончательно сошло с ума. Мы благотворительный фонд для Украины? У нас и свои голкиперы есть. Бессмысленный трансфер.
Franticzek: За эти деньги можно было взять проверенного форварда из сильной лиги, а не очередного таланта из украинского чемпионата, которого никто не знает. Слишком много вопросов после этого трансфера.
Hercog: Заплатить пять миллионов евро за неизвестного голкипера из чемпионата Украины – это как купить iPhone 16 Pro по цене Kia Picanto и надеяться, что на нем можно будет ездить.
