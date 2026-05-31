Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 47 голов Ярмоленко за сборную Украины. Кому забивал?
Сборная УКРАИНЫ
31 мая 2026, 21:07 |
804
0

47 голов Ярмоленко за сборную Украины. Кому забивал?

Вспомним все сборные, в ворота которых Ярмоленко забивал голы в составе национальной команды

31 мая 2026, 21:07 |
804
0
47 голов Ярмоленко за сборную Украины. Кому забивал?
УАФ

Андрей Ярмоленко забил свой 47-й гол за сборную Украины.

Произошло это в товарищеском матче против сборной Польши.

Теперь Ярмоленко отделяет лишь один забитый мяч от повторения рекорда Андрея Шевченко по количеству голов за сборную Украины.

Лучшие бомбардиры сборной Украины

  • 48 – Андрей Шевченко
  • 47 – Андрей Ярмоленко
  • 21 – Евгений Коноплянка
  • 18 – Роман Яремчук
  • 15 – Сергей Ребров

Напомним, в ворота которых сборных Андрей Ярмоленко забивал голы.

Голы Андрея Ярмоленко за сборную Украины (47)

  • 2026: ТМ, Польша
  • 2023: ЧЕ (квал.), Италия
  • 2022: ЧМ (квал.), Шотландия
  • 2021: ЧМ (квал.), Босния и Герцеговина
  • 2021: ЧМ (квал.), Финляндия
  • 2021: ЧЕ, Северная Македония
  • 2021: ЧЕ, Нидерланды
  • 2021: ТМ, Кипр (дубль)
  • 2020: ЛН, Швейцария
  • 2019: ЧЕ (квал.), Португалия
  • 2018: ЛН, Словакия
  • 2018: ТМ, Албания (дубль)
  • 2017: ТМ, Словакия
  • 2017: ЧМ (квал.), Косово
  • 2017: ЧМ (квал.), Турция (дубль)
  • 2016: ТМ, Сербия
  • 2016: ЧМ (квал.), Косово
  • 2016: ЧМ (квал.), Турция
  • 2016: ЧМ (квал.), Исландия
  • 2016: ТМ, Албания
  • 2016: ТМ, Румыния
  • 2016: ТМ, Уэльс
  • 2015: ЧЕ (квал.), Словения
  • 2015: ЧЕ (квал.), Словения
  • 2015: ЧЕ (квал.), Беларусь
  • 2015: ТМ, Латвия
  • 2014: ЧЕ (квал.), Люксембург (хет-трик)
  • 2014: ТМ, США
  • 2013: ЧМ (квал.), Франция
  • 2013: ЧМ (квал.), Сан-Марино
  • 2013: ЧМ (квал.), Польша
  • 2013: ЧМ (квал.), Молдова
  • 2013: ЧМ (квал.), Польша
  • 2013: ТМ, Норвегия
  • 2012: ТМ, Эстония
  • 2012: ТМ, Израиль
  • 2011: ТМ, Германия
  • 2011: ТМ, Болгария
  • 2011: ТМ, Уругвай
  • 2010: ТМ, Швейцария
  • 2009: ЧМ (квал.), Андорра
  • 2009: ЧМ (квал.), Андорра
По теме:
Экс-игрок сборной Украины назвал лучшего игрока матча с поляками
Ярмоленко возглавил список возрастных бомбардиров сборной Украины
Ярмоленко вошел в тройку самых возрастных полевых игроков сборной Украины
товарищеские матчи сборная Украины по футболу сборная Польши по футболу статистика Польша - Украина Андрей Ярмоленко Андрей Шевченко
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(28)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Был ли офсайд? Судья отменил гол сборной Украины
Футбол | 31 мая 2026, 19:00 0
ФОТО. Был ли офсайд? Судья отменил гол сборной Украины
ФОТО. Был ли офсайд? Судья отменил гол сборной Украины

Гол Виктора Цыганкова был отменен

ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
Футбол | 30 мая 2026, 23:01 0
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финального матча Лиги чемпионов 2025/26

В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
Бокс | 31.05.2026, 06:44
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
14-я неделя Битвы редакций. Как завершится матч сборных Украины и Польши?
Футбол | 31.05.2026, 13:33
14-я неделя Битвы редакций. Как завершится матч сборных Украины и Польши?
14-я неделя Битвы редакций. Как завершится матч сборных Украины и Польши?
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Футбол | 30.05.2026, 19:41
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
31.05.2026, 08:45 2
Футбол
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
30.05.2026, 04:52 3
Бокс
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
31.05.2026, 06:23 1
Футбол
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
31.05.2026, 08:23 10
Футбол
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
30.05.2026, 08:23 17
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
30.05.2026, 10:20 7
Бокс
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
30.05.2026, 19:59 8
Хоккей
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
31.05.2026, 07:59 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем