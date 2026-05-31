47 голов Ярмоленко за сборную Украины. Кому забивал?
Вспомним все сборные, в ворота которых Ярмоленко забивал голы в составе национальной команды
Андрей Ярмоленко забил свой 47-й гол за сборную Украины.
Произошло это в товарищеском матче против сборной Польши.
Теперь Ярмоленко отделяет лишь один забитый мяч от повторения рекорда Андрея Шевченко по количеству голов за сборную Украины.
Лучшие бомбардиры сборной Украины
- 48 – Андрей Шевченко
- 47 – Андрей Ярмоленко
- 21 – Евгений Коноплянка
- 18 – Роман Яремчук
- 15 – Сергей Ребров
Напомним, в ворота которых сборных Андрей Ярмоленко забивал голы.
Голы Андрея Ярмоленко за сборную Украины (47)
- 2026: ТМ, Польша
- 2023: ЧЕ (квал.), Италия
- 2022: ЧМ (квал.), Шотландия
- 2021: ЧМ (квал.), Босния и Герцеговина
- 2021: ЧМ (квал.), Финляндия
- 2021: ЧЕ, Северная Македония
- 2021: ЧЕ, Нидерланды
- 2021: ТМ, Кипр (дубль)
- 2020: ЛН, Швейцария
- 2019: ЧЕ (квал.), Португалия
- 2018: ЛН, Словакия
- 2018: ТМ, Албания (дубль)
- 2017: ТМ, Словакия
- 2017: ЧМ (квал.), Косово
- 2017: ЧМ (квал.), Турция (дубль)
- 2016: ТМ, Сербия
- 2016: ЧМ (квал.), Косово
- 2016: ЧМ (квал.), Турция
- 2016: ЧМ (квал.), Исландия
- 2016: ТМ, Албания
- 2016: ТМ, Румыния
- 2016: ТМ, Уэльс
- 2015: ЧЕ (квал.), Словения
- 2015: ЧЕ (квал.), Словения
- 2015: ЧЕ (квал.), Беларусь
- 2015: ТМ, Латвия
- 2014: ЧЕ (квал.), Люксембург (хет-трик)
- 2014: ТМ, США
- 2013: ЧМ (квал.), Франция
- 2013: ЧМ (квал.), Сан-Марино
- 2013: ЧМ (квал.), Польша
- 2013: ЧМ (квал.), Молдова
- 2013: ЧМ (квал.), Польша
- 2013: ТМ, Норвегия
- 2012: ТМ, Эстония
- 2012: ТМ, Израиль
- 2011: ТМ, Германия
- 2011: ТМ, Болгария
- 2011: ТМ, Уругвай
- 2010: ТМ, Швейцария
- 2009: ЧМ (квал.), Андорра
- 2009: ЧМ (квал.), Андорра
