47 голов Ярмоленко за сборную Украины. Кому забивал?

Андрей Ярмоленко забил свой 47-й гол за сборную Украины.

Произошло это в товарищеском матче против сборной Польши.

Теперь Ярмоленко отделяет лишь один забитый мяч от повторения рекорда Андрея Шевченко по количеству голов за сборную Украины.

Лучшие бомбардиры сборной Украины

48 – Андрей Шевченко

47 – Андрей Ярмоленко

21 – Евгений Коноплянка

18 – Роман Яремчук

15 – Сергей Ребров

Напомним, в ворота которых сборных Андрей Ярмоленко забивал голы.

Голы Андрея Ярмоленко за сборную Украины (47)