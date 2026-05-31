Ламин ЯМАЛЬ: «Да, я помню, как получил травму»
Ламин Ямаль поделился эмоциями первых секунд после травмы
Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль пытается восстановиться после травмы к старту чемпионата мира.
«Да, я помню, как получил травму. Я мысленно молился, чтобы это было нечто несерьезное, просто судорога или что-то в этом роде, потому что до чемпионата мира оставалось совсем немного времени, и я знал, что это травма подколенного сухожилия, чего у меня раньше никогда не было, но это была не мелочь. Поэтому я боялся, что это серьезно и я пропущу чемпионат мира», – заявил Ламин Ямаль.
18-летний игрок забил 24 гола и 18 раз ассистировал партнерам в 45 матчах сезона. В сборной Испании, кроме Ямаля, также травмированы Нико Уильямс и Микель Мерино.
