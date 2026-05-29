«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
«Атлетико» в шуточной форме направил запрос по поводу испанца
Мадридский «Атлетико» подколол «Барселону» из-за постоянных слухов вокруг трансфера Хулиана Альвареса.
«Матрасники» опубликовали в соцсетях шутливый пост, в котором заявили, что отправили каталонцам официальный факс по поводу трансфера Ламина Ямаля.
В клубе с иронией «предложили» за юного вингера четыре билета на концерт Bad Bunny, годовую подписку на ABC и пакет семян, а также добавили, что ждут ответа для подготовки официального объявления.
Впоследствии мадридцы сообщили, что отправили запрос уже на Педри, улучшив свое «предложение» с 4 до 6 билетов на концерт Bad Bunny.
Таким образом «Атлетико» высмеял информационные вбросы о возможном переходе Альвареса в «Барселону». Ранее мадридский клуб уже опровергал слухи об официальном запросе каталонцев относительно аргентинского нападающего.
HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’. pic.twitter.com/e0J7mPljHa— Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026
HERE WE GO! Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo. pic.twitter.com/YlAMkP26XG— Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Организация больше не будет прислушиваться к мнению болельщиков при организации подобных боев
Ефим Конопля дал интервью для болельщиков немецкого клуба