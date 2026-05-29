  «Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
29 мая 2026, 19:25
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю

«Атлетико» в шуточной форме направил запрос по поводу испанца

Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Мадридский «Атлетико» подколол «Барселону» из-за постоянных слухов вокруг трансфера Хулиана Альвареса.

«Матрасники» опубликовали в соцсетях шутливый пост, в котором заявили, что отправили каталонцам официальный факс по поводу трансфера Ламина Ямаля.

В клубе с иронией «предложили» за юного вингера четыре билета на концерт Bad Bunny, годовую подписку на ABC и пакет семян, а также добавили, что ждут ответа для подготовки официального объявления.

Впоследствии мадридцы сообщили, что отправили запрос уже на Педри, улучшив свое «предложение» с 4 до 6 билетов на концерт Bad Bunny.

Таким образом «Атлетико» высмеял информационные вбросы о возможном переходе Альвареса в «Барселону». Ранее мадридский клуб уже опровергал слухи об официальном запросе каталонцев относительно аргентинского нападающего.

