Экс-игрок сборной Польши – о матче с Украиной: «Это недопустимо»

Бывший игрок сборной Польши, а ныне футболист клуба «Сталевар» (Варшава), Томаш Купиш проанализировал товарищеский матч своей национальной команды против Украины.

Сборная Польши на глазах собственных болельщиков уступила сопернику со счетом 0:2. Голы за украинскую команду забили Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.

«Когда украинцы «переломили» матч – забили сначала первый, затем второй гол, они уже полностью контролировали игру. Мы не были способны ничего создать, у нас было лишь формальное владение мячом, но из этого ничего не выходило.

Я ожидал большего от нескольких игроков, но разочаровался. Я значительно больше ожидаю от сборной. Это недопустимо. Это выглядело плохо. Я разочарован», – сказал Томаш.