Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-игрок сборной Польши – о матче с Украиной: «Это недопустимо»
01 июня 2026, 11:14 | Обновлено 01 июня 2026, 11:21
Экс-игрок сборной Польши – о матче с Украиной: «Это недопустимо»

Томаш Купиш получил только разочарование от поединка

Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок сборной Польши, а ныне футболист клуба «Сталевар» (Варшава), Томаш Купиш проанализировал товарищеский матч своей национальной команды против Украины.

Сборная Польши на глазах собственных болельщиков уступила сопернику со счетом 0:2. Голы за украинскую команду забили Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.

«Когда украинцы «переломили» матч – забили сначала первый, затем второй гол, они уже полностью контролировали игру. Мы не были способны ничего создать, у нас было лишь формальное владение мячом, но из этого ничего не выходило.

Я ожидал большего от нескольких игроков, но разочаровался. Я значительно больше ожидаю от сборной. Это недопустимо. Это выглядело плохо. Я разочарован», – сказал Томаш.

Андрей Витренко Источник: Meczyki
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
Шахтер подписал соглашение с бывшим звездным футболистом
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
