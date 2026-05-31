Ролан Гаррос31 мая 2026, 20:12
170-я ракетка мира не сумела навязать борьбу Андреевой в 1/8 финала РГ-2026
Жиль Тайхман, к сожалению, проиграла Мирре Андреевой и осталась без четвертьфинала
Швейцарская теннисистка Жиль Тайхман (WTA 170) не сумела выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2026.
В четвертом раунде швейцарка в двух сетах проиграла Мирре Андреевой (WTА 8) за 1 час и 26 минут.
Ролан Гаррос 2026. 1/8 финала
Мирра Андреева [8] – Жиль Тайхман (Швейцария) – 6:3, 6:2
Жахливо зіграла Тейхман! У Кирсті шансів нема проти андреевой ,так як у Кирсті примітивний теніс і агресивний ,але андреева легко обігрує таких тенісисток і у неї вже є перемоги над самсоновою ,Остапенко ,сабаленко ,Носковою ,Таусон і ще багато кого з таким стилем .
