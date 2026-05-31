170-я ракетка мира не сумела навязать борьбу Андреевой в 1/8 финала РГ-2026

Швейцарская теннисистка Жиль Тайхман (WTA 170) не сумела выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2026.

В четвертом раунде швейцарка в двух сетах проиграла Мирре Андреевой (WTА 8) за 1 час и 26 минут.

Ролан Гаррос 2026. 1/8 финала

Мирра Андреева [8] – Жиль Тайхман (Швейцария) – 6:3, 6:2