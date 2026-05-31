Конате трогательно попрощался с Ливерпулем, вспомнив о Диогу Жоте

Французский защитник Ибраима Конате попрощался с «Ливерпулем», написав трогательные слова в социальных сетях.

Игрок решил покинуть расположение клуба накануне ЧМ-2026 и перейти в статус свободного агента.

В составе «Ливерпуля» Конате провел 5 сезонов, сыграв 183 матча (семь голов и четыре ассиста).

Среди теплых воспоминаний в тексте Ибраима упомянул о бывшем партнере Диоге Жоте, погибшем в автокатастрофе летом 2025 года.

Обращение Конате к клубу:

«Дорогой «Ливерпуль»,

Пять лет назад я приехал сюда молодым игроком с большими мечтами. Сегодня я покидаю клуб с воспоминаниями, которые останутся со мной на всю жизнь.

Для меня было большой честью представлять этот клуб. Мы вместе пережили невероятные моменты – взлеты и падения, трофеи, вызовы, дружбу на всю жизнь и болезненные события, которые навсегда останутся в нашей памяти. Самым болезненным из них стала потеря нашего брата Диогу.

Потеря отца в этом году стала одним из самых тяжёлых периодов в моей жизни, но даже в самые сложные моменты моя преданность этому клубу не изменилась. В трудные времена я отдавал всё ради этой эмблемы.

Моим партнёрам по команде, тренерам, сотрудникам клуба и всем, кто работает за кулисами, – спасибо за то, что помогали мне становиться лучше каждый день.

И отдельная благодарность болельщикам. Спасибо за вашу любовь, энергию и невероятную поддержку. «Энфилд» – по-настоящему особенное место, и играть перед вами было для меня привилегией, которую я никогда не воспринимал как должное.

Мне очень жаль, что я не смог попрощаться со всеми вами в последнем матче. В тот момент я ещё не знал, что это будет моя последняя игра в этой футболке перед вами.

От всего сердца спасибо вам за всё. Я люблю вас всех и всегда буду нести «Ливерпуль» в своём сердце, куда бы ни привела меня судьба.

Это непростое прощание, но пришло время нового вызова и новой главы в моей жизни.

До новой встречи, иншаАллах. YNWA».