  Тчуамени выступил с заявлением по итогам грандиозного скандала в Реале
Тчуамени выступил с заявлением по итогам грандиозного скандала в Реале

Орельен Тчуамени считает, что у него нет проблем с Федерико Вальверде

Marca. Вальверде и Тчуамени

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени нарушил молчание по поводу широко обсуждаемого конфликта с одноклубником Федерико Вальверде, выступив с призывом к единству в то время, когда испанский гранд приходит в себя после разочаровывающего сезона. Французский игрок настаивал на том, что между двумя полузащитниками нет затяжного конфликта, и подчеркнул, что у них общая цель: завоевание трофеев для «Реала».

По словам Фабрицио Романо, Орельен Тчуамени сказал: «У нас с Феде Вальверде общая цель: завоевание титулов для «Реала». Проблем нет».

Сообщается, что между двумя игроками произошла ожесточенная конфронтация во время тренировки в Вальдебебасе, которая переросла в конфликт, продолжавшийся два дня в начале мая 2026 года. После внутреннего расследования «Реал» оштрафовал Тчуамени и Вальверде на 500 000 евро каждого.

Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
