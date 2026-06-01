  4. Форвард украинской сборной летом сменит клуб. Названа новая команда
Италия
01 июня 2026, 19:08
Форвард украинской сборной летом сменит клуб. Названа новая команда

Попов может перейти в «Кальяри»

Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Попов

Украинский нападающий «Эмполи» Богдан Попов сменит клуб и уже этим летом окажется в элитном дивизионе чемпионата Италии.

По информации итальянских СМИ, 19-летним форвардом активно интересуется «Кальяри», который рассматривает его как потенциальное усиление атакующей линии.

Сообщается, что Попов находится в списке трансферных целей клуба из Сардинии, который традиционно сотрудничает с «Эмполи» и уже неоднократно осуществлял межклубные переходы.

Ранее интерес к украинцу приписывали и «Аталанте», однако сейчас именно «Кальяри» считается главным претендентом на подписание молодого нападающего.

