Форвард украинской сборной летом сменит клуб. Названа новая команда

Украинский нападающий «Эмполи» Богдан Попов сменит клуб и уже этим летом окажется в элитном дивизионе чемпионата Италии.

По информации итальянских СМИ, 19-летним форвардом активно интересуется «Кальяри», который рассматривает его как потенциальное усиление атакующей линии.

Сообщается, что Попов находится в списке трансферных целей клуба из Сардинии, который традиционно сотрудничает с «Эмполи» и уже неоднократно осуществлял межклубные переходы.

Ранее интерес к украинцу приписывали и «Аталанте», однако сейчас именно «Кальяри» считается главным претендентом на подписание молодого нападающего.