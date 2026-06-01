Форвард украинской сборной летом сменит клуб. Названа новая команда
Попов может перейти в «Кальяри»
Украинский нападающий «Эмполи» Богдан Попов сменит клуб и уже этим летом окажется в элитном дивизионе чемпионата Италии.
По информации итальянских СМИ, 19-летним форвардом активно интересуется «Кальяри», который рассматривает его как потенциальное усиление атакующей линии.
Сообщается, что Попов находится в списке трансферных целей клуба из Сардинии, который традиционно сотрудничает с «Эмполи» и уже неоднократно осуществлял межклубные переходы.
Ранее интерес к украинцу приписывали и «Аталанте», однако сейчас именно «Кальяри» считается главным претендентом на подписание молодого нападающего.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии
«Сине-желтые» одержали дебютную победу под руководством Мальдеры