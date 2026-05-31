  «Позорная ситуация». Сборная ЮАР не сумела вовремя вылететь на ЧМ
31 мая 2026, 17:31
«Позорная ситуация». Сборная ЮАР не сумела вовремя вылететь на ЧМ

Часть игроков и членов делегации до сих пор не получила визы

Сборная Южной Африки не смогла вылететь на чемпионат мира 2026 года, как планировалось в воскресенье, из-за того, что часть игроков и членов делегации до сих пор не получила визы – всего за 11 дней до стартового матча против хозяев турнира Мексики.

Команда должна была вылететь чартерным рейсом в свой тренировочный лагерь в мексиканском городе Пачука, однако поездку отложили, пока Футбольная ассоциация Южной Африки пыталась решить вопрос с документами.

Министр спорта Гейтон Маккензи назвал ситуацию «позорной и крайне несправедливой по отношению к игрокам и тренерскому штабу» и заявил, что требует отчета и наказания ответственных за этот беспорядок.

Футбольная ассоциация в своем заявлении подтвердила, что вылет был отменен из-за «проблем с визами» у части игроков и официальных лиц.

Организация отметила, что работает над тем, чтобы как можно быстрее отправить команду в Мехико, а пока сборная продолжит тренировки в Йоханнесбурге.

Также сообщается, что было созвано экстренное заседание ассоциации.

Южная Африка стартует на чемпионате мира 11 июня матчем против хозяев в Мехико, а также сыграет на групповом этапе с Чехией (18 июня) и Южной Кореей (24 июня).

Ранее сообщалось, что сборная Швеции запустила неожиданную петицию к ЧМ-2026.

Оцените материал
Сообщить об ошибке

Мандела придет - порядок наведет 
