  4. Элина Свитолина – Белинда Бенчич. Камбек с баранкой. Видеообзор матча
Ролан Гаррос
31 мая 2026, 17:03 | Обновлено 31 мая 2026, 17:42
Элина Свитолина – Белинда Бенчич. Камбек с баранкой. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Ролан Гаррос 2026

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина и Белинда Бенчич

31 мая украинка Элина Свитолина переиграла Белинду Бенчич в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2026.

Украинка оформила камбек и одержала победу со счетом 4:6, 6:4, 6:0. Элина в седьмой раз сыграла против Белинды и в пятый раз одолела швейцарку.

Следующей оппоненткой Свитолиной будет еще одна представительница Украины – Марта Костюк.

🏆 Ролан Гаррос 2026. 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) [7] – Белинда Бенчич (Шейцария) [11] – 4:6, 6:4, 6:0

Видеообзор матча

Даниил Агарков
Прикольный будет матч Элины и Марты
