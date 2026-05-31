Элина Свитолина – Белинда Бенчич. Камбек с баранкой. Видеообзор матча

31 мая украинка Элина Свитолина переиграла Белинду Бенчич в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2026.

Украинка оформила камбек и одержала победу со счетом 4:6, 6:4, 6:0. Элина в седьмой раз сыграла против Белинды и в пятый раз одолела швейцарку.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Следующей оппоненткой Свитолиной будет еще одна представительница Украины – Марта Костюк.

🏆 Ролан Гаррос 2026. 1/8 финала



Элина Свитолина (Украина) [7] – Белинда Бенчич (Шейцария) [11] – 4:6, 6:4, 6:0

Видеообзор матча