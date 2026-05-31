ФОТО. Хорошее настроение, улыбки. Как сборная Украины прошлась по Вроцлаву

Сборная Украины по футболу провела традиционную прогулку по Вроцлаву накануне товарищеского матча против Польши.

Контрольный поединок состоится 31 мая на «Городском стадионе». Начало – в 18:30 по киевскому времени.

Футболисты сборной Украины прошлись по городу в хорошем настроении, улыбаясь в камеры.

Даже во время прогулки нашлось время для болельщиков, которые узнавали игроков и просили автографы.

Этот матч станет дебютным для нового тренера сборной Украины Андреа Мальдеры. Итальянец подобрал команду после увольнения Сергея Реброва.

