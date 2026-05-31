СТЕПАНЕНКО: «Прежде всего, это большая ответственность»
Тарас высказался о работе в штабе Андреа Мальдеры
Бывший защитник сборной Украины Тарас Степаненко поделился впечатлениями от назначения ассистентом Андреа Мальдеры в национальной команде.
«Я говорил с Андреа не один раз, и для меня это большой вызов, большая ответственность.
Внутри я чувствую, что я должен сделать все для того, чтобы национальная сборная добивалась результата. Постоянно об этом думаю. Каждый день просыпаюсь с мыслью: «А что я могу сделать, как это будет? А у меня нет опыта, а я должен давать результат».
Я не могу воспринимать это просто как: «Классно, я тренер национальной сборной». Прежде всего, это большая ответственность. Не знаю, как оно будет, но я точно сделаю все от меня зависящее», – сказал Степаненко.
Андреа Мальдера дебютирует во главе сборной Украины 31 мая товарищеским матчем со сборной Польши, который пройдет во Вроцлаве и начнется в 18:30 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
