Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТЕПАНЕНКО: «Прежде всего, это большая ответственность»
Сборная УКРАИНЫ
31 мая 2026, 16:51 |
170
0

СТЕПАНЕНКО: «Прежде всего, это большая ответственность»

Тарас высказался о работе в штабе Андреа Мальдеры

31 мая 2026, 16:51 |
170
0
СТЕПАНЕНКО: «Прежде всего, это большая ответственность»
УАФ. Андреа Мальдера и Тарас Степаненко

Бывший защитник сборной Украины Тарас Степаненко поделился впечатлениями от назначения ассистентом Андреа Мальдеры в национальной команде.

«Я говорил с Андреа не один раз, и для меня это большой вызов, большая ответственность.

Внутри я чувствую, что я должен сделать все для того, чтобы национальная сборная добивалась результата. Постоянно об этом думаю. Каждый день просыпаюсь с мыслью: «А что я могу сделать, как это будет? А у меня нет опыта, а я должен давать результат».

Я не могу воспринимать это просто как: «Классно, я тренер национальной сборной». Прежде всего, это большая ответственность. Не знаю, как оно будет, но я точно сделаю все от меня зависящее», – сказал Степаненко.

Андреа Мальдера дебютирует во главе сборной Украины 31 мая товарищеским матчем со сборной Польши, который пройдет во Вроцлаве и начнется в 18:30 по киевскому времени.

По теме:
Объявлен стартовый состав Польши на матч с Украиной. Где Левандовски?
Букмекеры выбрали фаворита товарищеского матча Польша – Украина
Экс-игрок Динамо выбрал победителя матча между Украиной и Польшей
Тарас Степаненко Андреа Мальдера сборная Украины по футболу сборная Польши по футболу Польша - Украина товарищеские матчи
Иван Чирко Источник
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

14-я неделя Битвы редакций. Как завершится матч сборных Украины и Польши?
Футбол | 31 мая 2026, 13:33 24
14-я неделя Битвы редакций. Как завершится матч сборных Украины и Польши?
14-я неделя Битвы редакций. Как завершится матч сборных Украины и Польши?

Sport.ua, UA-Football и betking продолжают / возобновляют топовый конкурс

Экс-игрок сборной Украины рассказал, какой стиль ждет от Мальдеры
Футбол | 31 мая 2026, 16:11 0
Экс-игрок сборной Украины рассказал, какой стиль ждет от Мальдеры
Экс-игрок сборной Украины рассказал, какой стиль ждет от Мальдеры

Украинцы проведут первый спарринг под руководством нового наставника

Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Футбол | 31.05.2026, 08:23
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
Бокс | 31.05.2026, 06:44
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
Футбол | 31.05.2026, 07:32
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
30.05.2026, 19:41 8
Футбол
Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
29.05.2026, 23:09 8
Теннис
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
31.05.2026, 08:45 1
Футбол
Усику официально запретили провести крупный бой
Усику официально запретили провести крупный бой
30.05.2026, 08:57 1
Бокс
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
31.05.2026, 06:23 1
Футбол
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
30.05.2026, 23:20
Бокс
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
29.05.2026, 23:12 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем