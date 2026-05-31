СВИТОЛИНА: «Дерби с Костюк? Украина будет в полуфинале, это уже прекрасно»

Украинская теннисистка Элина Свитолина провела флеш-интервью после победы над Белиндой Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026:

– Сегодня во Франции отмечают день матери. Поздравляю тебя с праздником, поздравляю свою маму и всех мам на этом стадионе. Давай поговорим немного о матче. Белинда хорошо играла в первом сете. С 5:4 во второй партии вы выиграли семь геймов подряд. Что вам удалось изменить в игре?

– Я тоже поздравляю всех с днем матери, в том числе и Белинду. Это действительно замечательно. Мы обе теперь мамы. Мы провели несколько битв, когда были моложе, а теперь выходим на большую сцену и играем как мамы – это что-то особенное. И, конечно, этот матч был непростым. У нас всегда тяжелые битвы с ней. Поэтому я старалась быть очень сосредоточенной на своей тактике и сегодня показать свой лучший боевой дух.

– Сегодня ты в шестой раз вышли в четвертьфинал Ролан Гаррос в своей карьере. Вы выиграли 10 матчей подряд с начала Рима.Ты играешь с большой уверенностью, что важно на этом этапе.

– Да, это прекрасно для меня. Я просто стараюсь прогрессировать в таких матчах. Нет легких путей. Здесь отличные игроки, сложные поединки. Я очень рада, что в этих последних матчах мне удавалось оставаться в форме, сохранять свежесть психологически и хорошо справляться со сложными ситуациями. Просто очень рада снова попасть в четвертьфинал.

– Вы видели сетку. Ти сыграешь с Мартой Костюк, которая выиграла трофей в Мадриде и сегодня обыграла Игу Свентек. Будет фантастическая битва украинских теннисисток.

– Украина будет в полуфинале, так что это уже прекрасно. Я думаю, не могло быть лучше турнира для нас. Это отличное достижение для украинского тенниса. У нас так много отличных игроков в топ-100, а также есть теннисистки, которые подбираются к этому уровню. В такой ситуации, которая сложилась сейчас из-за войны, из-за вторжения – это действительно сложно. Я думаю, что это очень вдохновляет будущее поколение верить, что однажды можно будет играть на этом корте и побеждать.

