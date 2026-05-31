  4. 16–0 на грунте. Костюк повторила супердостижение Энен 21-летней давности
31 мая 2026, 16:11
16–0 на грунте. Костюк повторила супердостижение Энен 21-летней давности

31 мая Марта выиграла уже 16-й матч на грунте в 2026 году, ни разу не потерпев поражение

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

31 мая украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 15) переиграла Игу Свентек в четвертом раунде Открытого чемпионата Франции 2026, одержав 16-ю победу на грунте в этом сезоне.

Костюк стала второй теннисисткой вне топ-10 с момента появления рейтинга в 1975 году, которая выиграла свои первые 16 матчей на грунте в сезоне.

Первой была Жюстин Энен в 2005, которая была 12-й ракеткой и взяла трофеи в Чарльстоне, Варшаве, Берлине и на Ролан Гаррос. Тогда винстрик Жюстин составил аж 24 поединка.

Костюк до Ролан Гаррос завоевала трофеи соревнований WTA 250 в Руане и WTA 1000 в Мадриде, а также выиграла один матч за сборную Украины в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

Жюстін Енен Арден... Пам'ятаю в дитинстві дивився її матчі по Мегаспорту.
