16–0 на грунте. Костюк повторила супердостижение Энен 21-летней давности
31 мая Марта выиграла уже 16-й матч на грунте в 2026 году, ни разу не потерпев поражение
31 мая украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 15) переиграла Игу Свентек в четвертом раунде Открытого чемпионата Франции 2026, одержав 16-ю победу на грунте в этом сезоне.
Костюк стала второй теннисисткой вне топ-10 с момента появления рейтинга в 1975 году, которая выиграла свои первые 16 матчей на грунте в сезоне.
Первой была Жюстин Энен в 2005, которая была 12-й ракеткой и взяла трофеи в Чарльстоне, Варшаве, Берлине и на Ролан Гаррос. Тогда винстрик Жюстин составил аж 24 поединка.
Костюк до Ролан Гаррос завоевала трофеи соревнований WTA 250 в Руане и WTA 1000 в Мадриде, а также выиграла один матч за сборную Украины в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг.
