  4. Игрок Арсенала прервал молчание после промаха с пенальти в финале ЛЧ
31 мая 2026, 15:39 | Обновлено 31 мая 2026, 15:43
Игрок Арсенала прервал молчание после промаха с пенальти в финале ЛЧ

Габриэл Магальяес собрался и поблагодарил фанатов

Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Магальяес

Защитник лондонского «Арсенала» Габриэл Магальяэс прервал молчание после проигранного финала Лиги чемпионов.

«Канониры» не выявили сильнейшего в дуэли с ПСЖ в основное и дополнительное время (1:1), однако уступили сопернику в серии пенальти – 3:4.

Важнейший удар не реализовал именно Габриэл, чей промах принес ПСЖ второй подряд трофей Лиги чемпионов.

«Это больно, но я горжусь этой командой и всем, чего мы достигли вместе в этом сезоне.

Спасибо нашим невероятным болельщикам за поддержку на каждом шагу. Вы заслуживаете праздновать это путешествие вместе с нами и насладиться сегодняшним парадом!

До встречи в следующем сезоне!!! С любовью, Большой Габи», – написал защитник.

Цікаво за яку суму він промазав !?  
