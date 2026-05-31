Игрок Арсенала прервал молчание после промаха с пенальти в финале ЛЧ

Защитник лондонского «Арсенала» Габриэл Магальяэс прервал молчание после проигранного финала Лиги чемпионов.

«Канониры» не выявили сильнейшего в дуэли с ПСЖ в основное и дополнительное время (1:1), однако уступили сопернику в серии пенальти – 3:4.

Важнейший удар не реализовал именно Габриэл, чей промах принес ПСЖ второй подряд трофей Лиги чемпионов.

«Это больно, но я горжусь этой командой и всем, чего мы достигли вместе в этом сезоне.

Спасибо нашим невероятным болельщикам за поддержку на каждом шагу. Вы заслуживаете праздновать это путешествие вместе с нами и насладиться сегодняшним парадом!

До встречи в следующем сезоне!!! С любовью, Большой Габи», – написал защитник.