Игрок Арсенала прервал молчание после промаха с пенальти в финале ЛЧ
Габриэл Магальяес собрался и поблагодарил фанатов
Защитник лондонского «Арсенала» Габриэл Магальяэс прервал молчание после проигранного финала Лиги чемпионов.
«Канониры» не выявили сильнейшего в дуэли с ПСЖ в основное и дополнительное время (1:1), однако уступили сопернику в серии пенальти – 3:4.
Важнейший удар не реализовал именно Габриэл, чей промах принес ПСЖ второй подряд трофей Лиги чемпионов.
«Это больно, но я горжусь этой командой и всем, чего мы достигли вместе в этом сезоне.
Спасибо нашим невероятным болельщикам за поддержку на каждом шагу. Вы заслуживаете праздновать это путешествие вместе с нами и насладиться сегодняшним парадом!
До встречи в следующем сезоне!!! С любовью, Большой Габи», – написал защитник.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Состоялся чемпионский бой в полутяжелом весе
Генеральный директор ЛНЗ рассказал о трансферах