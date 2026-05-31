  4. Арсенал установил новые болезненные антирекорды Лиги чемпионов
31 мая 2026, 13:34 | Обновлено 31 мая 2026, 13:35
Арсенал установил новые болезненные антирекорды Лиги чемпионов

«Канониры» снова не смогли выиграть главный клубный трофей Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский Арсенал, проиграв финальный матч Лиги чемпионов сезона 2025/26, установил новые антирекорды Лиги чемпионов.

«Канониры» продолжают удерживать самую длинную серию матчей в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов без выигрыша трофея (226).

Также Арсенал стал первым клубом в истории Лиги чемпионов, не выигравшим трофей, не проиграв ни одного из 15 матчей в сезоне в игровое время!

Самые длинные беспроигрышные серии в одном сезоне Лиги чемпионов в игровое время

  • 15 – Арсенал (2025/26)
  • 13 – Реал (2023/24)
  • 13 – Манчестер Сити (2022/23)
  • 13 – Манчестер Юнайтед (2007/08)
  • 13 – Барселона (2005/06)
  • 13 – Барселона (2002/03)
  • 13 – Бавария (2001/02)

Беспроигрышная серия Арсенала в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26 в игровое время (15 матчей)

  • финал, ПСЖ – Арсенал – 1:1 (4:3 – по пенальти)
  • полуфинал, Арсенал – Атлетико – 1:0
  • полуфинал, Атлетико – Арсенал – 1:1
  • четвертьфинал, Арсенал – Спортинг – 0:0
  • четвертьфинал, Спортинг – Арсенал – 0:1
  • 1/8 финала, Арсенал – Байер – 2:0
  • 1/8 финала, Байер – Арсенал – 1:1
  • этап лиги, Арсенал – Кайрат – 3:2
  • этап лиги, Интер – Арсенал – 1:3
  • этап лиги, Брюгге – Арсенал – 0:3
  • этап лиги, Арсенал – Бавария – 3:1
  • этап лиги, Славия – Арсенал – 0:3
  • этап лиги, Арсенал – Атлетико – 4:0
  • этап лиги, Арсенал – Олимпиакос – 2:0
  • этап лиги, Атлетик – Арсенал – 0:2
Сергей Турчак
АПЛ нарешті виграли. Може у наступному сезоні вийде і з ЛЧ
