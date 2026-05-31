Арсенал установил новые болезненные антирекорды Лиги чемпионов
«Канониры» снова не смогли выиграть главный клубный трофей Европы
Лондонский Арсенал, проиграв финальный матч Лиги чемпионов сезона 2025/26, установил новые антирекорды Лиги чемпионов.
«Канониры» продолжают удерживать самую длинную серию матчей в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов без выигрыша трофея (226).
Также Арсенал стал первым клубом в истории Лиги чемпионов, не выигравшим трофей, не проиграв ни одного из 15 матчей в сезоне в игровое время!
Самые длинные беспроигрышные серии в одном сезоне Лиги чемпионов в игровое время
- 15 – Арсенал (2025/26)
- 13 – Реал (2023/24)
- 13 – Манчестер Сити (2022/23)
- 13 – Манчестер Юнайтед (2007/08)
- 13 – Барселона (2005/06)
- 13 – Барселона (2002/03)
- 13 – Бавария (2001/02)
Беспроигрышная серия Арсенала в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26 в игровое время (15 матчей)
- финал, ПСЖ – Арсенал – 1:1 (4:3 – по пенальти)
- полуфинал, Арсенал – Атлетико – 1:0
- полуфинал, Атлетико – Арсенал – 1:1
- четвертьфинал, Арсенал – Спортинг – 0:0
- четвертьфинал, Спортинг – Арсенал – 0:1
- 1/8 финала, Арсенал – Байер – 2:0
- 1/8 финала, Байер – Арсенал – 1:1
- этап лиги, Арсенал – Кайрат – 3:2
- этап лиги, Интер – Арсенал – 1:3
- этап лиги, Брюгге – Арсенал – 0:3
- этап лиги, Арсенал – Бавария – 3:1
- этап лиги, Славия – Арсенал – 0:3
- этап лиги, Арсенал – Атлетико – 4:0
- этап лиги, Арсенал – Олимпиакос – 2:0
- этап лиги, Атлетик – Арсенал – 0:2
