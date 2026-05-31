Арсенал установил новые болезненные антирекорды Лиги чемпионов

Лондонский Арсенал, проиграв финальный матч Лиги чемпионов сезона 2025/26, установил новые антирекорды Лиги чемпионов.

«Канониры» продолжают удерживать самую длинную серию матчей в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов без выигрыша трофея (226).

Также Арсенал стал первым клубом в истории Лиги чемпионов, не выигравшим трофей, не проиграв ни одного из 15 матчей в сезоне в игровое время!

Самые длинные беспроигрышные серии в одном сезоне Лиги чемпионов в игровое время

15 – Арсенал (2025/26)

13 – Реал (2023/24)

13 – Манчестер Сити (2022/23)

13 – Манчестер Юнайтед (2007/08)

13 – Барселона (2005/06)

13 – Барселона (2002/03)

13 – Бавария (2001/02)

Беспроигрышная серия Арсенала в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26 в игровое время (15 матчей)