НАСРИ: «Судья свистел против Арсенала. Их наказали за затягивание времени»

Бывший игрок «Арсенала» и сборной Франции Самир Насри прокомментировал судейство в финале Лиги чемпионов, где «канониры» сыграли против ПСЖ (1:1, 3:4 по пенальти).

«Во втором тайме арбитр систематически свистел против «Арсенала». Он наказал их за постоянную затяжку времени в первом тайме», – сказал Насри.

Для лондонцев это был второй в истории финал ЛЧ, оба раза «Арсенал» проигрывал борьбу за главный трофей. Самир играл в составе «Арсенала» с 2008 по 2011 год.