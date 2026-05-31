Лига чемпионов31 мая 2026, 15:06 |
НАСРИ: «Судья свистел против Арсенала. Их наказали за затягивание времени»
Судейство в финале ЛЧ было неоднозначным, считает экс-футболист
Бывший игрок «Арсенала» и сборной Франции Самир Насри прокомментировал судейство в финале Лиги чемпионов, где «канониры» сыграли против ПСЖ (1:1, 3:4 по пенальти).
«Во втором тайме арбитр систематически свистел против «Арсенала». Он наказал их за постоянную затяжку времени в первом тайме», – сказал Насри.
Для лондонцев это был второй в истории финал ЛЧ, оба раза «Арсенал» проигрывал борьбу за главный трофей. Самир играл в составе «Арсенала» с 2008 по 2011 год.
Суддя взагалі невпевнено відпрацював.
