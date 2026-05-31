Бенфика провалила переговоры с новым тренером. Названа причина

Лиссабонская «Бенфика» не смогла договориться о контракте с Марку Силвой, которого считали главным претендентом на пост главного тренера «орлов» после ухода Жозе Моуриньо в «Реал».

Сообщается, что стороны не смогли прийти к соглашению относительно финансовых условий сделки, что привело к резкому ухудшению отношений между клубом и тренером. Возобновление переговоров маловероятно, особенно учитывая тот факт, что к Сильве обратилось руководство «Фулхэма» с привлекательным предложением о продолжении сотрудничества.

Источник отмечает, что «Бенфика» отчаянно ищет альтернативу для Силвы, поскольку переход Моуринью в «Реал» считается неизбежным и является делом времени.