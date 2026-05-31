  4. Бенфика провалила переговоры с новым тренером. Названа причина
31 мая 2026, 14:52 | Обновлено 31 мая 2026, 15:33
Бенфика провалила переговоры с новым тренером. Названа причина

Марку Силва не возглавит команду

Getty Images/Global Images Ukraine. Марку Силва

Лиссабонская «Бенфика» не смогла договориться о контракте с Марку Силвой, которого считали главным претендентом на пост главного тренера «орлов» после ухода Жозе Моуриньо в «Реал».

Сообщается, что стороны не смогли прийти к соглашению относительно финансовых условий сделки, что привело к резкому ухудшению отношений между клубом и тренером. Возобновление переговоров маловероятно, особенно учитывая тот факт, что к Сильве обратилось руководство «Фулхэма» с привлекательным предложением о продолжении сотрудничества.

Источник отмечает, что «Бенфика» отчаянно ищет альтернативу для Силвы, поскольку переход Моуринью в «Реал» считается неизбежным и является делом времени.

Андрей Плыгун Источник: Record.pt
там в Ньюкасле должно место освободиться. Идти в Бенфику это на понижение.
Напевно Жозе платили стільки,а мені половину,тоді пішли...
Як там Лунін? Чи прийнято рішення? Чи остаточно ухвалено? Дайте знати.
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
ВИДЕО. В Динамо прибыл нападающий сборной Украины и выступил с обращением
