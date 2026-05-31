31 мая 2026, 13:26 | Обновлено 31 мая 2026, 13:28
Игрок ПСЖ в свои 23 года выиграл уже 19 трофеев

Вспомним, в каких турнирах Нуну Мендеш побеждал в своей карьере

31 мая 2026, 13:26 | Обновлено 31 мая 2026, 13:28
Getty Images/Global Images Ukraine. Нуну Мендеш

Португальский защитник ПСЖ Нуну Мендеш выиграл свой 19 трофей в карьере.

В этот раз им стал кубок Лиги чемпионов сезона 2025/26!

Игроку ПСЖ и сборной Португалии всего 23 года!

Вспомним все турниры, в которых уже успел победить Нуну Мендеш.

Выигранные трофеи в карьере Нуну Мендеша (19)

  • 5 – Лига 1
  • 4 – Суперкубок Франции
  • 2 – Лига чемпионов
  • 2 – Кубок Франции
  • 1 – Межконтинентальный кубок
  • 1 – Суперкубок УЕФА
  • 1 – Лига Наций
  • 1 – Лига Португал
  • 1 – Кубок португальской лиги
  • 1 – Суперкубок Португалии
