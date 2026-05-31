Игрок ПСЖ в свои 23 года выиграл уже 19 трофеев
Вспомним, в каких турнирах Нуну Мендеш побеждал в своей карьере
Португальский защитник ПСЖ Нуну Мендеш выиграл свой 19 трофей в карьере.
В этот раз им стал кубок Лиги чемпионов сезона 2025/26!
Игроку ПСЖ и сборной Португалии всего 23 года!
Вспомним все турниры, в которых уже успел победить Нуну Мендеш.
Выигранные трофеи в карьере Нуну Мендеша (19)
- 5 – Лига 1
- 4 – Суперкубок Франции
- 2 – Лига чемпионов
- 2 – Кубок Франции
- 1 – Межконтинентальный кубок
- 1 – Суперкубок УЕФА
- 1 – Лига Наций
- 1 – Лига Португал
- 1 – Кубок португальской лиги
- 1 – Суперкубок Португалии
🇵🇹🤯 𝐍𝐔𝐍𝐎 𝐌𝐄𝐍𝐃𝐄𝐒 (𝟐𝟑) has now won 𝟏𝟗 𝐒𝐄𝐍𝐈𝐎𝐑 𝐓𝐈𝐓𝐋𝐄𝐒 in his career— Rising Stars XI (@RisingStarXI) May 30, 2026
🌎🏆 1x FIFA International Cup
🇫🇷🏆 5x Ligue 1
🇫🇷🏆 4x France SuperCup
🇫🇷🏆 2x French Cup
🇪🇺🏆 2x UEFA Champions League
🇪🇺🏆 1x European SuperCup
🇪🇺🏆 1x UEFA Nations League
