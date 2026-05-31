  4. ПСЖ едва не установил новый рекорд Лиги чемпионов. Не хватило гола
31 мая 2026, 15:29 | Обновлено 31 мая 2026, 15:32
ПСЖ едва не установил новый рекорд Лиги чемпионов. Не хватило гола

Парижане повторили достижение «Барселоны»

Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ одержал победу в финале Лиги чемпионов над лондонским «Арсеналом» (1:1, 4:3 по пен.) и повторил рекорд «Барселоны» в главном еврокубке.

Команда Луиса Энрике приняла участие в 17 матчах сезона Лиги чемпионов (максимальное количество), забив при этом невероятное число голов – 45.

Благодаря высокой результативности ПСЖ оказался в шаге от рекорда, который до этого сезона принадлежал «Барселоне» образца 1999/00. В той кампании каталонцы забили 45 мячей в 16 матчах, вылетев в полуфинале от «Валенсии» (1:4, 2:1).

Также отметку в 40 голов за сезон Лиги чемпионов преодолевали три команды: «Ливерпуль», мадридский «Реал» и «Бавария» (дважды).

Команды, забивавшие 40+ голов в сезоне Лиги чемпионов:

  • ПСЖ: сезон 2025/26 – 45 голов и победа в ЛЧ
  • «Барселона»: сезон 1999/00 – 45 голов и 1/2 финала
  • «Бавария»: сезон 2019/20 – 43 гола и победа в ЛЧ
  • «Барселона»: сезон 2024/25 – 43 гола и 1/2 финала
  • «Бавария»: сезон 2025/26 – 43 гола и 1/2 финала
  • «Реал»: сезон 2013/14 – 41 гол и победа в ЛЧ
  • «Ливерпуль»: сезон 2017/18 – 41 гол и финал ЛЧ
Андрей Витренко Источник: УЕФА
