ПСЖ едва не установил новый рекорд Лиги чемпионов. Не хватило гола
Парижане повторили достижение «Барселоны»
ПСЖ одержал победу в финале Лиги чемпионов над лондонским «Арсеналом» (1:1, 4:3 по пен.) и повторил рекорд «Барселоны» в главном еврокубке.
Команда Луиса Энрике приняла участие в 17 матчах сезона Лиги чемпионов (максимальное количество), забив при этом невероятное число голов – 45.
Благодаря высокой результативности ПСЖ оказался в шаге от рекорда, который до этого сезона принадлежал «Барселоне» образца 1999/00. В той кампании каталонцы забили 45 мячей в 16 матчах, вылетев в полуфинале от «Валенсии» (1:4, 2:1).
Также отметку в 40 голов за сезон Лиги чемпионов преодолевали три команды: «Ливерпуль», мадридский «Реал» и «Бавария» (дважды).
Команды, забивавшие 40+ голов в сезоне Лиги чемпионов:
- ПСЖ: сезон 2025/26 – 45 голов и победа в ЛЧ
- «Барселона»: сезон 1999/00 – 45 голов и 1/2 финала
- «Бавария»: сезон 2019/20 – 43 гола и победа в ЛЧ
- «Барселона»: сезон 2024/25 – 43 гола и 1/2 финала
- «Бавария»: сезон 2025/26 – 43 гола и 1/2 финала
- «Реал»: сезон 2013/14 – 41 гол и победа в ЛЧ
- «Ливерпуль»: сезон 2017/18 – 41 гол и финал ЛЧ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сине-желтая команда пропустила от соперниц два мяча в решающем матче
Итальянец внес в заявку национальной команды «сине-желтых» 20 исполнителей