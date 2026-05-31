ПСЖ едва не установил новый рекорд Лиги чемпионов. Не хватило гола

ПСЖ одержал победу в финале Лиги чемпионов над лондонским «Арсеналом» (1:1, 4:3 по пен.) и повторил рекорд «Барселоны» в главном еврокубке.

Команда Луиса Энрике приняла участие в 17 матчах сезона Лиги чемпионов (максимальное количество), забив при этом невероятное число голов – 45.

Благодаря высокой результативности ПСЖ оказался в шаге от рекорда, который до этого сезона принадлежал «Барселоне» образца 1999/00. В той кампании каталонцы забили 45 мячей в 16 матчах, вылетев в полуфинале от «Валенсии» (1:4, 2:1).

Также отметку в 40 голов за сезон Лиги чемпионов преодолевали три команды: «Ливерпуль», мадридский «Реал» и «Бавария» (дважды).

Команды, забивавшие 40+ голов в сезоне Лиги чемпионов: