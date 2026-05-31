Забарный не поразил. ПСЖ хочет приобрести молодого защитника из АПЛ

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный не смог в течение сезона произвести впечатление на тренерский штаб парижан, в связи с чем клуб уже начал поиски более надежного центрального защитника для усиления обороны команды.

Источник сообщает, что ПСЖ нацелился на 19-летнего французского защитника «Кристал Пэлас» Жейди Канво, который ранее играл за «Тулузу». Отмечается, что именно в нем, а не в Забарном, тренеры парижан теперь видят потенциальную замену Маркиньосу и партнера Вильяна Пачо в центре обороны.

Канво принял участие в 38 матчах «Кристал Пэлас» во всех турнирах и результативными действиями не отличился. Его трансферная стоимость составляет 20 млн евро. Забарный сыграл в составе ПСЖ 37 матчей, забив один гол. В парижский клуб он перешел прошлым летом за 63 млн евро.