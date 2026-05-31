ОФИЦИАЛЬНО. Повторное назначение. Немецкий клуб нашел нового тренера
Ади Хюттер во второй раз возглавил «Айнтрахт» Франкфурт
Немецкий клуб «Айнтрахт» Франкфурт официально назначил нового главного тренера после увольнения Альберта Риеры. На пост наставника «орлов» вернулся австриец Ади Хюттер.
Опытный специалист подписал контракт с клубом на три сезона – до лета 2029 года.
Хюттер во второй раз в карьере возглавил «Айнтрахт» Франкфурт. Первая каденция тренера в клубе длилась с 2018 по 2021 год.
Во главе «орлов» Ади провел 141 матч, однако так и не смог принести клубу ни одного трофея.
«Для меня возвращение на пост главного тренера «Айнтрахта» является чем-то особенным и очень эмоциональным. Время, которое мы провели вместе во Франкфурте, сформировало меня, и я никогда его не забывал. Оглядываясь назад, я всегда чувствовал, что наша история еще не завершена.
Поэтому я особенно рад получить возможность вновь взяться за эту работу, подходя к ней с большим трудолюбием, дисциплиной и четким фокусом. Путь, который клуб прошел за последние годы, заслуживает уважения.
Мы сделаем все возможное, чтобы в следующем сезоне команда радовала болельщиков и провела успешный сезон», – сказал Хюттер.
На протяжении тренерской карьеры Ади работал с клубами «Альтах», «Гредиг», «РБ Зальцбург», «Янг Бойз» (все – Австрия), а также с менхенгладбахской «Боруссией» (Германия). Последним местом работы Хюттера был французский «Монако» (2023-2025).
Adi Hütter wird neuer Cheftrainer von Eintracht Frankfurt 🦅— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 31, 2026
Der 56-jährige Österreicher übernimmt zum 1. Juli 2026 das Amt des Cheftrainers bei Eintracht Frankfurt. Hütter hat einen Vertrag bis 30. Juni 2029 unterschrieben.#SGE pic.twitter.com/bSFncMXWYx
