  ОФИЦИАЛЬНО. Повторное назначение. Немецкий клуб нашел нового тренера
Германия
31 мая 2026, 13:18 | Обновлено 31 мая 2026, 13:28
ОФИЦИАЛЬНО. Повторное назначение. Немецкий клуб нашел нового тренера

Ади Хюттер во второй раз возглавил «Айнтрахт» Франкфурт

Getty Images/Global Images Ukraine. Ади Хюттер

Немецкий клуб «Айнтрахт» Франкфурт официально назначил нового главного тренера после увольнения Альберта Риеры. На пост наставника «орлов» вернулся австриец Ади Хюттер.

Опытный специалист подписал контракт с клубом на три сезона – до лета 2029 года.

Хюттер во второй раз в карьере возглавил «Айнтрахт» Франкфурт. Первая каденция тренера в клубе длилась с 2018 по 2021 год.

Во главе «орлов» Ади провел 141 матч, однако так и не смог принести клубу ни одного трофея.

«Для меня возвращение на пост главного тренера «Айнтрахта» является чем-то особенным и очень эмоциональным. Время, которое мы провели вместе во Франкфурте, сформировало меня, и я никогда его не забывал. Оглядываясь назад, я всегда чувствовал, что наша история еще не завершена.

Поэтому я особенно рад получить возможность вновь взяться за эту работу, подходя к ней с большим трудолюбием, дисциплиной и четким фокусом. Путь, который клуб прошел за последние годы, заслуживает уважения.

Мы сделаем все возможное, чтобы в следующем сезоне команда радовала болельщиков и провела успешный сезон», – сказал Хюттер.

На протяжении тренерской карьеры Ади работал с клубами «Альтах», «Гредиг», «РБ Зальцбург», «Янг Бойз» (все – Австрия), а также с менхенгладбахской «Боруссией» (Германия). Последним местом работы Хюттера был французский «Монако» (2023-2025).

