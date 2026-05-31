АХМЕТОВ: «Шахтер всегда был проукраинским, патриотическим клубом»

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов поделился своими мыслями о роли донецкого клуба в укреплении имиджа Украины на международной арене.

«Шахтер» всегда был проукраинским клубом, всегда был патриотическим. Многие люди могли этого не замечать. В 2007 году, когда ситуация на Донбассе была совсем другой, мы создали новую эмблему с надписью «Шахтар» в украинском стиле вместо российского варианта «Шахтер». Это было сделано по результатам опроса наших болельщиков», – рассказал бизнесмен.

По словам Ахметова, только после полномасштабного вторжения РФ многим стало понятно, насколько сильна украинская позиция «Шахтера». Он отметил, что сейчас «Шахтер» демонстрирует всему миру, что Украина борется за независимость, свободу и суверенитет. И в то же время он подчеркнул, что сегодня каждый украинец является достойным послом своей страны.