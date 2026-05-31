Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АХМЕТОВ: «Шахтер всегда был проукраинским, патриотическим клубом»
Украина. Премьер лига
31 мая 2026, 12:15 |
512
0

АХМЕТОВ: «Шахтер всегда был проукраинским, патриотическим клубом»

Владелец клуба считает, что многие люди не замечали патриотизма горняков

31 мая 2026, 12:15 |
512
0
АХМЕТОВ: «Шахтер всегда был проукраинским, патриотическим клубом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ринат Ахметов

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов поделился своими мыслями о роли донецкого клуба в укреплении имиджа Украины на международной арене.

«Шахтер» всегда был проукраинским клубом, всегда был патриотическим. Многие люди могли этого не замечать. В 2007 году, когда ситуация на Донбассе была совсем другой, мы создали новую эмблему с надписью «Шахтар» в украинском стиле вместо российского варианта «Шахтер». Это было сделано по результатам опроса наших болельщиков», – рассказал бизнесмен.

По словам Ахметова, только после полномасштабного вторжения РФ многим стало понятно, насколько сильна украинская позиция «Шахтера». Он отметил, что сейчас «Шахтер» демонстрирует всему миру, что Украина борется за независимость, свободу и суверенитет. И в то же время он подчеркнул, что сегодня каждый украинец является достойным послом своей страны.

По теме:
«Это вина руководства». Ветеран Ворсклы высказался об исчезновении клуба
«Для Мальдеры это не помеха». Безус – о первом матче сборной Украины
«Это всегда было моей мечтой». Звезда Шахтера заговорил об уходе в АПЛ
Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ринат Ахметов
Андрей Плыгун Источник: The Guardian
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мальдера определился с заявкой сборной Украины на матч против Польши
Футбол | 31 мая 2026, 09:49 3
Мальдера определился с заявкой сборной Украины на матч против Польши
Мальдера определился с заявкой сборной Украины на матч против Польши

Итальянец внес в заявку национальной команды «сине-желтых» 20 исполнителей

Вингер сборной Украины хочет сбежать из команды из-за семейных проблем
Футбол | 31 мая 2026, 09:54 4
Вингер сборной Украины хочет сбежать из команды из-за семейных проблем
Вингер сборной Украины хочет сбежать из команды из-за семейных проблем

Зубков стремится перейти из «Трабзонспора»

В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
Бокс | 31.05.2026, 06:44
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
Футбол | 31.05.2026, 07:32
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Футбол | 30.05.2026, 19:41
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
29.05.2026, 13:17
Футбол
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
30.05.2026, 23:01
Футбол
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
30.05.2026, 10:01 8
Футбол
Усику официально запретили провести крупный бой
Усику официально запретили провести крупный бой
30.05.2026, 08:57 1
Бокс
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
29.05.2026, 09:15 14
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
30.05.2026, 10:20 5
Бокс
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
30.05.2026, 04:52 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем