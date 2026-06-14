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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Это просто ужасная ошибка»
Лига чемпионов
14 июня 2026, 07:02 |
992
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Это просто ужасная ошибка»

Известный тренер – о финале Лиги чемпионов

14 июня 2026, 07:02 |
992
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это просто ужасная ошибка»
УАФ. Мирон Маркевич
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Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился своими мыслями о финале Лиги чемпионов, в котором ПСЖ победил «Арсенал» в серии пенальти.

«В столице Венгрии сошлись участники с разной игровой философией: ПСЖ – это контроль мяча, использование пространства, постоянное давление, достоинства лондонцев – продуманные выбеги, агрессия на флангах. И в целом, соперники позаботились о том, чтобы нивелировать сильные стороны визави. В частности, парижанам удалось избежать неприятностей при стандартных положениях «канониров» благодаря надежной подстраховке, а лондонцы, за исключением нарушения Маскери, были безупречны у своих ворот. ПСЖ, который в каждом матче часто создает угрозы, на этот раз очень редко находил бреши в оборонительных стенах гостей.

Да, потому что лондонцы начали действовать с еще большей оглядкой на тыл. Видимо, таким был тактический план: выйдя вперед, четко сыграть по счету. И, знаете, если бы не та ужасная ошибка Маскери, то лондонцы при определенной доле везения могли дотерпеть и впервые завоевать почетный приз», – сказал Маркевич.

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Дмитрий Олийченко Sport.ua
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