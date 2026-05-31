Стало известно, почему задерживается переход Цыганкова в Трабзонспор

Турецкий «Трабзонспор» настроен подписать украинского вингера «Жироны» Виктора Цыганкова, однако трансфер задерживается из-за финансовых проблем.

Как сообщил журналист Экрем Шабо, руководство «бордо-синих» хочет сначала продать другого украинского вингера Александра Зубкова. Деньги, полученные за его трансфер, планируется направить на покупку Цыганкова. По данным источника, испанский клуб требует 7 млн евро за футболиста.

«Если «Трабзонспор» отпустит Зубкова, то, скорее всего, дело дойдет до Цыганкова. Это выглядит очень вероятным», – сказал инсайдер.

Ранее стало известно, что Александр Зубков заявил о желании уйти из «Трабзонспора» из-за семейных проблем. Клуб оценивает игрока сборной Украины в 6 млн евро.