Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
Виктор открыт для перехода в «Трабзонспор»
Турецкий «Трабзонспор» продолжает активно работать над трансфером украинского вингера Виктора Цыганкова, выступающего за «Жирону».
По информации турецких СМИ, клуб не отказывается от идеи подписания 28-летнего футболиста и сохраняет серьезный интерес к его кандидатуре. Сообщается, что сам Цыганков положительно относится к возможному переезду и открыт для переезда в Турцию.
«Жирона» не смогла выполнить поставленные задачи и покинула Ла Лигу, после чего будущее нескольких лидеров команды оказалось под вопросом. Среди них и Цыганков, который может сменить клуб уже во время летнего трансферного окна.
Руководство «Трабзонспора» рассчитывает воспользоваться ситуацией и убедить украинского футболиста продолжить карьеру в чемпионате Турции.
🔴🔵 Trabzonspor, La Liga’da küme düşen Girona’da forma giyen Viktor Tsygankov için ısrarını sürdürüyor.— Fotomaç (@fotomac) May 30, 2026
👍🏻 28 yaşındaki Ukraynalı yıldız, bordo mavililere gelmeye sıcak bakıyor.pic.twitter.com/6sGQub1G2q
