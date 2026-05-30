Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом

Турецкий «Трабзонспор» продолжает активно работать над трансфером украинского вингера Виктора Цыганкова, выступающего за «Жирону».

По информации турецких СМИ, клуб не отказывается от идеи подписания 28-летнего футболиста и сохраняет серьезный интерес к его кандидатуре. Сообщается, что сам Цыганков положительно относится к возможному переезду и открыт для переезда в Турцию.

«Жирона» не смогла выполнить поставленные задачи и покинула Ла Лигу, после чего будущее нескольких лидеров команды оказалось под вопросом. Среди них и Цыганков, который может сменить клуб уже во время летнего трансферного окна.

Руководство «Трабзонспора» рассчитывает воспользоваться ситуацией и убедить украинского футболиста продолжить карьеру в чемпионате Турции.