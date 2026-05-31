Украина – Португалия. 1/8 финала ЧЕ по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE

31 мая в 23:00 сборная Украины проводит матч 1/8 финала ЧЕ-2026 по мини-футболу против команды Португалии.

Чемпионат Европы 2026 по мини-футболу проходит с 27 мая по 4 июня в Братиславе, столице Словакии.

В группе C Украина заняла первое место (7 очков), переиграв Бельгию и Турцию (3:2) и сыграв вничью с Сербией (1:1).

Португалия финишировала на 3-й позиции в группе B (3 очка), проиграв Чехии (2:5) и Болгарии (1:3) и победив Израиль (7:2).

Победитель матча Украина – Португалия выйдет в четвертьфинал на лучшего в паре Польша – Грузия.

ЧЕ-2026 по мини-футболу

Братислава (Словакия), 27.05–04.06.2026

Пары 1/8 финала (по сетке)

31.05. 18:30. Босния и Герцеговина – Венгрия

31.05. 20:00. Болгария – Франция

31.05. 21:30. Польша – Грузия

31.05. 23:00. Украина – Португалия

01.06. 18:30. Румыния – Австрия

01.06. 20:00. Греция – Сербия

01.06. 21:30. Чехия – Черногория

01.06. 23:00. Азербайджан – Казахстан

Заявка сборной Украины на ЧЕ-2026 по мини-футболу

Вратари: 1. Ярослав Морикишка (FC Dizbud), 71. Мирослав Магурский (FC Otamany)

Полевые игроки: 3. Андрей Заграничный (FC Andezit), 5. Андрей Ковальчук (FC Andezit), 6. Станислав Гнатковский (FC Perevozka), 7. Михаил Грицина (FC Andezit), 9. Вадим Иванов (FC Lowcy), 10. Дмитрий Сорокин (FC Andezit), 11. Никита Синицын (FC Andezit), 13. Дмитрий Клочко (FC Sarmat), 20. Сергей Лапа (FC Andezit), 21. Андрей Цопа (FC Andezit), 22. Игорь Тихненко (FC Andezit), 29. Александр Колесников (FC Sarmat), 30. Денис Бланк (FC Fakel / FC Elektrowozniak), 69. Александр Тарасюк (FC Andezit), 77. Артем Сохацкий (FC Rukh Media)

Главный тренер: Александр Бондарь

Инфографика