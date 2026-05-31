ФОТО. Тухель спрятал Snickers в горах. Причина удивила фанатов
Ян Кирххофф вспомнил легендарный момент из своей юности
Бывший футболист «Баварии», «Сандерленда» и «Майнца» Ян Кирххофф поделился воспоминаниями о работе с нынешним главным тренером сборной Англии Томасом Тухелем.
По словам Кирххоффа, именно Тухель много лет назад повлиял на его решение стать тренером.
Во время работы с юношеской командой «Майнца» Тухель организовал необычную предсезонную поездку в австрийские горы. Вместе с футболистами он поднялся на вершину Симмеринг и там произнес мотивационную речь.
«Он сказал, что мы можем выиграть Кубок Германии U-19. Затем взял значок «Майнца», завернул его в обёртку от Snickers и закопал в землю. Тухель пообещал вернуться за ним, если мы доберемся до финала», – вспоминает Кирххофф.
Команда выполнила задачу, вышла в решающий матч, после чего Тухель вернулся на гору и выкопал значок. Вскоре «Майнц» стал чемпионом Германии среди юношей.
«Это был наш своеобразный пакт. В нем не было ни секунды сомнений. Мы полностью верили Тухелю и хотели сделать все ради него», – рассказал бывший футболист.
Кирххофф также назвал немецкого специалиста одним из главных вдохновителей своей тренерской карьеры.
Сейчас 35-летний экс-игрок возглавляет команду U-19 «Майнца» и проходит последние этапы получения лицензии UEFA Pro.
