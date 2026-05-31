Самым недисциплинированными игроками УПЛ-2025/26 стали Бабогло и Калюжный
В минувшем сезоне они заработали по 1 красной и 9 желтых карточек
Самым недисциплинированными игроками сезона-2025/26 стали Владислав Бабогло и Иван Калюжный. 27-летний молдавский защитник «Карпат» и 28-летний хавбек «Металлиста 1925», получив по одной красной и девять желтых карточек, набрали 12 штрафных очков (3 – за удаление, 1 – за предупреждение). Девять «горчичников» нахватал и венесуэльский полузащитник «Кривбасса» Андрусв Араухо. Среди вратарей в «лидерах» оказался 24-летний голкипер криворожцев Александр Кемкин – 1 удаление и 2 предупреждения.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, получившие наибольшее количество штрафа в УПЛ-2025/26
|
|
Игрок
|
Клуб
|
Уд.
|
Пр.
|
Штраф
|
1.
|
Владислав БАБОГЛО
|
Карпаты
|
1
|
9
|
12
|
|
Иван КАЛЮЖНЫЙ
|
Металлист 1925
|
1
|
9
|
12
|
3.
|
Денис МИРОШНИЧЕНКО
|
Карпаты
|
1
|
8
|
11
|
4.
|
Брайан КАСТИЛЬО
|
Александрия
|
1
|
7
|
10
|
|
Ниль КОК
|
Эпицентр
|
1
|
7
|
10
|
|
ЭЛИАС
|
Колос
|
1
|
7
|
10
|
7.
|
Николай ОГАРКОВ
|
Александрия
|
1
|
6
|
9
|
|
Олег ВЕРЕМИЕНКО
|
Полтава
|
1
|
6
|
9
|
9.
|
Андрусв АРАУХО
|
Кривбасс
|
-
|
9
|
9
