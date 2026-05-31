Самым недисциплинированными игроками УПЛ-2025/26 стали Бабогло и Калюжный

Самым недисциплинированными игроками сезона-2025/26 стали Владислав Бабогло и Иван Калюжный. 27-летний молдавский защитник «Карпат» и 28-летний хавбек «Металлиста 1925», получив по одной красной и девять желтых карточек, набрали 12 штрафных очков (3 – за удаление, 1 – за предупреждение). Девять «горчичников» нахватал и венесуэльский полузащитник «Кривбасса» Андрусв Араухо. Среди вратарей в «лидерах» оказался 24-летний голкипер криворожцев Александр Кемкин – 1 удаление и 2 предупреждения.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, получившие наибольшее количество штрафа в УПЛ-2025/26