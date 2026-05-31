  4. Самым недисциплинированными игроками УПЛ-2025/26 стали Бабогло и Калюжный
31 мая 2026, 01:15 | Обновлено 31 мая 2026, 01:22
В минувшем сезоне они заработали по 1 красной и 9 желтых карточек

ФК Металлист 1925. Иван Калюжный

Самым недисциплинированными игроками сезона-2025/26 стали Владислав Бабогло и Иван Калюжный. 27-летний молдавский защитник «Карпат» и 28-летний хавбек «Металлиста 1925», получив по одной красной и девять желтых карточек, набрали 12 штрафных очков (3 – за удаление, 1 – за предупреждение). Девять «горчичников» нахватал и венесуэльский полузащитник «Кривбасса» Андрусв Араухо. Среди вратарей в «лидерах» оказался 24-летний голкипер криворожцев Александр Кемкин – 1 удаление и 2 предупреждения.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, получившие наибольшее количество штрафа в УПЛ-2025/26

Игрок

Клуб

Уд.

Пр.

Штраф

1.

Владислав БАБОГЛО

Карпаты

1

9

12

Иван КАЛЮЖНЫЙ

Металлист 1925

1

9

12

3.

Денис МИРОШНИЧЕНКО

Карпаты

1

8

11

4.

Брайан КАСТИЛЬО

Александрия

1

7

10

Ниль КОК

Эпицентр

1

7

10

ЭЛИАС

Колос

1

7

10

7.

Николай ОГАРКОВ

Александрия

1

6

9

Олег ВЕРЕМИЕНКО

Полтава

1

6

9

9.

Андрусв АРАУХО

Кривбасс

-

9

9
