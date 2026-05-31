ФОТО. Реакция жены Забарного на победу мужа в ЛЧ взорвала соцсети

Жена защитника сборной Украины и ПСЖ Ильи Забарного – Ангелина – поделилась эмоциями после исторической победы парижского клуба в Лиге чемпионов.

В Instagram-stories Ангелина опубликовала серию кадров со стадиона, где присутствовала во время финала турнира. На первом фото она показала свою реакцию на триумф команды, прикрыв рукой лицо, и оставила короткую подпись на английском: «What. Just. Happened??» («Что. Только. Что. Произошло??»).

Позже жена футболиста выложила видео с большого экрана арены во время празднования победы ПСЖ. Этот момент она подписала словами: «Am I dreaming?» («Я сплю?»), дополнив сообщение эмодзи со слезами радости.

Также Ангелина опубликовала фотографию мужа, поднимающего над головой долгожданный трофей Лиги чемпионов, подчеркнув атмосферу исторического вечера для своей семьи.

Для парижского клуба этот успех стал вторым подряд триумфом в Лиге чемпионов в истории.