31 мая 2026, 00:09 | Обновлено 31 мая 2026, 00:11
ФОТО. Егор Ярмолюк эмоционально обратился к болельщикам

Украинец из Брентфорда подвел итоги сезона

Instagram. Егор Ярмолюк

Футболист «Брентфорда» и сборной Украины Егор Ярмолюк опубликовал в Instagram серию фотографий, посвященных завершению сезона 2025/26.

22-летний украинец подвел итоги кампании коротким, но эмоциональным сообщением: «Глава 2025/26 закрыта. Спасибо за поддержку на протяжении всего года, пчелы!».

Публикация быстро набрала популярность, собрав более 4 тысяч лайков и десятки комментариев.

Среди тех, кто отреагировал на пост, был звездный одноклубник Джордан Хендерсон, оставивший эмодзи сердца и огня.

Болельщики также поддержали украинца в комментариях: «Еще один блестящий сезон, звезда»; «Огонь»; «Гордость Украины»; «Гордимся тобой».

В сезоне 2025/26 Ярмолюк окончательно закрепился в основной обойме клуба АПЛ и продолжил прогрессировать на самом высоком уровне.

