Каркасы ворот и Влада Седан. Почему Ярмоленко пока не побил рекорд Шевченко

Недавно закончившийся сезон УПЛ был в том числе интригующим из-за того, что мы внимательно наблюдали, удастся ли Андрею Ярмоленко стать лучшим бомбардиром чемпионатов Украины. Сначала это казалось довольно трудной задачей, но весной, когда Ярмоленко вернулся на поле и начал регулярно забивать, появилось ощущение, что рекорд Максима Шацких не устоит.

Устоял. На счету узбека 124 забитых мяча в высшем дивизионе Украины, а Ярмоленко остановился на отметке в 123 гола. Однако не так давно стало известно, что вингер, несмотря на заверения, что этот сезон станет для него последним в качестве игрока, еще на год продлил контракт с «Динамо». Таким образом, шансы побить рекорд достаточно велики.

Но речь не о том. Идею этого материала подбросило одно воспоминание – матч «Динамо» несколько лет назад, уже не помню, против кого. Столичная команда заработала пенальти, Ярмоленко присутствовал на поле, но пошел бить одиннадцатиметровый Ванат, который и так уверенно лидировал в списке бомбардиров, но хотел еще закрепить свой результат.

К чему это я? К тому, что мы все немного подзабыли, что в сборной Украины ситуация немного похожа на УПЛ – лучшим бомбардиром является Андрей Николаевич Шевченко, но его вполне может превзойти другой Андрей Николаевич, герой этой статьи (48 голов против 47). И, учитывая его вызов в сборную после более чем годовой паузы, и как раз свежий гол Польше в недавней игре, у него есть все шансы это сделать.

Но забить те 49+ голов Ярмоленко мог уже давно, однако постоянно что-то мешало – если не каркасы ворот, то... жена Александра Зинченко. Давайте кратко вспомним четыре памятных эпизода, которые не позволили «Ярмоле» давно стать лучшим бомбардиром в истории сборной Украины и спокойно уйти на заслуженную футбольную пенсию хотя бы в сборной.

1. 12 октября 2014 года. Отбор на ЧЕ-2016. Украина – Северная Македония – 1:0

Украинцы во Львове играли против соперника, которого считали более слабым и с которым планировали без проблем брать три очка. Однако македонцы уперлись и явно не собирались просто так дарить очки. Но все же это было время, когда класс нашей команды явно был выше и в конце первого тайма Сергей Сидорчук открыл счет.

А окончательно добивать соперника можно было сразу на старте второй половины. Зозуля заработал пенальти, а Ярмоленко и Коноплянка начали спорить, кто будет его бить. Более убедительным оказался Ярмоленко, однако решил бить эффектно в правую девятку и получилось слишком высоко – перекладина спасла гостей от второго гола, хотя и не от итогового поражения.

2. 11 ноября 2020 года. Товарищеская игра. Польша – Украина – 2:0

Осенью 2020 года сборная Украины принимала участие в Лиге наций. Это был тот памятный сезон с Лигой А, коронавирусом и кантонами, но речь не о том. Между играми турнира состоялся и товарищеский матч «сине-желтых» против Польши.

Уже на старте игры украинцы получили возможность выходить вперед. Ярмоленко сам заработал пенальти и взялся его исполнять. В этот раз он бил низом в правый угол и не забил, снова попав в каркас – штанга спасла поляков. Сама же игра закончилась досадным поражением от поляков 0:2.

3. 7 июня 2021 года. Товарищеская игра. Украина – Кипр – 4:0

Эта игра была последней репетицией нашей команды перед Евро-2020 (чемпионат, напомним, проходил в 2021 году из-за пандемии коронавируса). Игра складывалась для «сине-желтых» слишком легко. Уже в первом тайме Зубков заработал и пенальти, и удаление для соперника, которым остались недовольны обе команды – наши хотели последнюю репетицию отыграть против полноценного состава. Ярмоленко забил пенальти, а в конце тайма в ворота киприотов был назначен еще один одиннадцатиметровый. Как ни странно, его пошел исполнять не Ярмоленко, а Александр Зинченко. В послематчевом комментарии он объяснил, что попросил разрешения у Ярмоленко пробить пенальти, ведь пообещал своей жене в этой игре забить гол.

Ярмоленко во втором тайме оформил дубль (сама игра закончилась разгромом 4:0), но, как мы теперь видим, этот подаренный Зинченко гол для него был бы сейчас явно нелишним.

4. 19 июня 2023 года. Отбор на ЧЕ-2024. Украина – Мальта – 1:0

Это был один из многих матчей под руководством Сергея Реброва, когда команда буквально мучилась на поле с не самым сложным оппонентом. Возможно, также этому способствовал исторический результат противостояний, ведь в предыдущей игре между командами подопечные тогда еще Шевченко сенсационно проиграли.

Как бы то ни было, до 50 минуты счет был 0:0. В конце концов удалось заработать пенальти, его пошел бить Ярмоленко и, как в предыдущие разы, когда он не забивал с точки, попал в каркас ворот – при попытке пробить в левую девятку помешала перекладина.

Правда, минут через 20 Ярмоленко исправился, заработав еще один пенальти (возможно, и с помощью актерской игры тоже). Но уже не взял на себя ответственность, а дал пробить Цыганкову. Виктор пробил так, как хотел перед этим Ярмоленко, в левый верхний угол, а сборная будто сбросила кандалы с ног и уверенно довела игру до победы, хотя больше и не забила.

Конечно, скептики обязательно вспомнят «халявный» гол Ярмоленко сборной Швейцарии, когда Андрей абсолютно ничего не сделал, чтобы забить, однако все же записал на свой счет взятие ворот.

Но все же согласитесь, что возможностей давно обойти Шевченко у Ярмоленко было достаточно. Если бы рекорд был побит раньше, возможно, мы бы не увидели Ярмоленко в игре против поляков, а с тем, что он был на поле одним из тех, из-за кого хотелось смотреть эту игру, не поспоришь.

Поэтому все, что не делается, к лучшему.