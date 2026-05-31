  4. Гонсалу РАМУШ: «Мне нравятся такие моменты»
31 мая 2026, 02:47
Нападающий «ПСЖ» прокомментировал победу над «Арсеналом»

Португальский нападающий парижского «Пари Сен-Жермен» Гонсалу Рамуш прокомментировал победу над лондонским «Арсеналом» (1:1, 4:3 в серии пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов 2025/26:

«Это сбывшаяся мечта, это тяжело. У нас сильный характер, и мы показываем, что готовы.

Почему в серии я пошел бить пенальти первым? Я люблю такие моменты, я нападающий и всегда готов пробить пенальти. Я хочу быть на поле в решающие моменты. Все верят друг в друга, и каждый игрок может помочь. Мы уверены в каждом игроке».

Эта победа стала для ПСЖ второй подряд в Лиге чемпионов.

