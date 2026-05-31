Гонсалу РАМУШ: «Мне нравятся такие моменты»
Нападающий «ПСЖ» прокомментировал победу над «Арсеналом»
Португальский нападающий парижского «Пари Сен-Жермен» Гонсалу Рамуш прокомментировал победу над лондонским «Арсеналом» (1:1, 4:3 в серии пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов 2025/26:
«Это сбывшаяся мечта, это тяжело. У нас сильный характер, и мы показываем, что готовы.
Почему в серии я пошел бить пенальти первым? Я люблю такие моменты, я нападающий и всегда готов пробить пенальти. Я хочу быть на поле в решающие моменты. Все верят друг в друга, и каждый игрок может помочь. Мы уверены в каждом игроке».
Эта победа стала для ПСЖ второй подряд в Лиге чемпионов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
