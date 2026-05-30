Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как «самый неизвестный» игрок ЧМ-2026 стал вирусной сенсацией
Другие новости
30 мая 2026, 23:22 | Обновлено 30 мая 2026, 23:24
782
0

ВИДЕО. Как «самый неизвестный» игрок ЧМ-2026 стал вирусной сенсацией

Защитник сборной Новой Зеландии набрал почти 1,5 миллиона подписчиков за несколько дней

30 мая 2026, 23:22 | Обновлено 30 мая 2026, 23:24
782
0
ВИДЕО. Как «самый неизвестный» игрок ЧМ-2026 стал вирусной сенсацией
Getty Images/Global Images Ukraine. Тим Пейн

Защитник сборной Новой Зеландии Тим Пейн неожиданно стал одной из самых обсуждаемых фигур перед чемпионатом мира благодаря аргентинскому блогеру Валентину Скарсини, известному как El Scarso.

Контент-мейкер опубликовал видео, в котором назвал Пейна «самым неизвестным» участником турнира и призвал подписчиков поддержать футболиста в социальных сетях.

На тот момент у новозеландца было менее 5000 подписчиков в Instagram. Однако всего за несколько дней его аудитория выросла почти до 1,5 миллиона человек, что значительно больше, чем у сборной Новой Зеландии, его клуба «Веллингтон Феникс» и даже самого блогера.

Скарсини уже прославился подобными акциями. Ранее он помог любительскому клубу «Балцерс» из Лихтенштейна увеличить аудиторию до сотен тысяч подписчиков.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Сам Пейн признался, что сначала не понимал, почему его соцсети внезапно «взорвались». Позже он поблагодарил блогера за поддержку в личном сообщении.

32-летний защитник готовится к чемпионату мира вместе со сборной Новой Зеландии. На групповом этапе команда сыграет против Ирана, Египта и Бельгии.

Если новозеландцы сумеют выйти в плей-офф, популярность Пейна может вырасти еще сильнее.

По теме:
ФОТО. Реакция жены Забарного на победу мужа в ЛЧ взорвала соцсети
ФОТО. «Футбол едва меня не уничтожил». Легенда Арсенала сделал признание
ФОТО. Егор Ярмолюк эмоционально обратился к болельщикам
видео lifestyle женская сборная Новой Зеландии по футболу чемпионат мира по футболу
Максим Лапченко Источник: ESPN
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виталий Буяльский определился со своим будущим
Футбол | 30 мая 2026, 22:22 0
Виталий Буяльский определился со своим будущим
Виталий Буяльский определился со своим будущим

Капитан не планирует покидать клуб

Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Бокс | 30 мая 2026, 10:20 5
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»

Рико считает, что Александр готовился к бою на должном уровне

Усику официально запретили провести крупный бой
Бокс | 30.05.2026, 08:57
Усику официально запретили провести крупный бой
Усику официально запретили провести крупный бой
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Бокс | 30.05.2026, 04:52
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
ПСЖ – Арсенал. Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов
Футбол | 30.05.2026, 16:59
ПСЖ – Арсенал. Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов
ПСЖ – Арсенал. Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
30.05.2026, 08:23 13
Футбол
Позор века. Гассиев проведет чемпионский бой в супертяжах в москве
Позор века. Гассиев проведет чемпионский бой в супертяжах в москве
29.05.2026, 00:28 15
Бокс
Ротань неожиданно возглавит другую команду после бронзы с Полесьем в УПЛ
Ротань неожиданно возглавит другую команду после бронзы с Полесьем в УПЛ
29.05.2026, 13:33 8
Футбол
Мудрик получил плохие новости из Лондона. Челси принял решение
Мудрик получил плохие новости из Лондона. Челси принял решение
29.05.2026, 09:52 11
Футбол
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
30.05.2026, 06:58 1
Футбол
Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
29.05.2026, 23:09 8
Теннис
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
30.05.2026, 23:01
Футбол
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
30.05.2026, 00:07 19
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем