ВИДЕО. Как «самый неизвестный» игрок ЧМ-2026 стал вирусной сенсацией

Защитник сборной Новой Зеландии Тим Пейн неожиданно стал одной из самых обсуждаемых фигур перед чемпионатом мира благодаря аргентинскому блогеру Валентину Скарсини, известному как El Scarso.

Контент-мейкер опубликовал видео, в котором назвал Пейна «самым неизвестным» участником турнира и призвал подписчиков поддержать футболиста в социальных сетях.

На тот момент у новозеландца было менее 5000 подписчиков в Instagram. Однако всего за несколько дней его аудитория выросла почти до 1,5 миллиона человек, что значительно больше, чем у сборной Новой Зеландии, его клуба «Веллингтон Феникс» и даже самого блогера.

Скарсини уже прославился подобными акциями. Ранее он помог любительскому клубу «Балцерс» из Лихтенштейна увеличить аудиторию до сотен тысяч подписчиков.

Сам Пейн признался, что сначала не понимал, почему его соцсети внезапно «взорвались». Позже он поблагодарил блогера за поддержку в личном сообщении.

32-летний защитник готовится к чемпионату мира вместе со сборной Новой Зеландии. На групповом этапе команда сыграет против Ирана, Египта и Бельгии.

Если новозеландцы сумеют выйти в плей-офф, популярность Пейна может вырасти еще сильнее.