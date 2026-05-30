ФОТО. Лицо и эмоции Забарного на решающий промах Арсенала с пенальти

Французский ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов сезона 2025/26. В финале турнира парижане одолели лондонский «Арсенал» в серии пенальти.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Уже на 6-й минуте Кай Гаверц вывел английский клуб вперед, однако на 65-й минуте Усман Дембеле реализовал пенальти и восстановил равновесие. В овертайме команды голов не забивали, а в послематчевой серии пенальти точнее оказались футболисты ПСЖ – 4:3.

Таким образом, парижский клуб второй раз подряд выиграл самый престижный еврокубковый турнир.

В сети появилось фото реакции игроков ПСЖ на решающий промах защитника «Арсенала» Габриэля с пенальти.

