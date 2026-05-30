Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Забарный с кубком и флагом: как ПСЖ праздновал победу в ЛЧ
30 мая 2026, 23:56 | Обновлено 31 мая 2026, 00:55
ФОТО. Забарный с кубком и флагом: как ПСЖ праздновал победу в ЛЧ

Смотрите фотографии празднования победы в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

30 мая состоялся финальный матч Лиги чемпионов 2025/26 между командами ПСЖ (Франция) и «Арсенал» (Англия). Поединок прошел на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште и завершился со счётом 1:1. В серии пенальти со счетом 4:3 победили парижане.

Украинский центральный защитник «ПСЖ» Илья Забарный впервые в карьере выиграл Лигу чемпионов. На празднование победы в турнире он вышел с украинским флагом.

Sport.ua подготовил фотогалерею с празднованием парижанами победы в Лиге чемпионов 2025/26.

Цікаво з Шахедовичем Забарний обіймався?
