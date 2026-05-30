ФОТО. Забарный с кубком и флагом: как ПСЖ праздновал победу в ЛЧ
Смотрите фотографии празднования победы в Лиге чемпионов
30 мая состоялся финальный матч Лиги чемпионов 2025/26 между командами ПСЖ (Франция) и «Арсенал» (Англия). Поединок прошел на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште и завершился со счётом 1:1. В серии пенальти со счетом 4:3 победили парижане.
Украинский центральный защитник «ПСЖ» Илья Забарный впервые в карьере выиграл Лигу чемпионов. На празднование победы в турнире он вышел с украинским флагом.
Sport.ua подготовил фотогалерею с празднованием парижанами победы в Лиге чемпионов 2025/26.
