30 мая состоялся финальный матч Лиги чемпионов 2025/26 между командами ПСЖ (Франция) и «Арсенал» (Англия). Поединок прошел на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште и завершился со счётом 1:1. В серии пенальти со счетом 4:3 победили парижане.

Украинский центральный защитник «ПСЖ» Илья Забарный впервые в карьере выиграл Лигу чемпионов. На празднование победы в турнире он вышел с украинским флагом.

ФОТО. Забарный с кубком и флагом: как ПСЖ праздновал победу в ЛЧ