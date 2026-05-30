Сколько у Забарного? Известны оценки игроков за финал Лиги чемпионов

30 мая состоялся финальный матч Лиги чемпионов 2025/26 между командами ПСЖ (Франция) и «Арсенал» (Англия).

Поединок прошел на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште и завершился со счетом 1:1. В серии пенальти со счетом 4:3 победили парижане.

После матча статистический портал WhoScored обнародовал оценки футболистов обеих команд за эту игру.

Лучшим игроком встречи, по мнению ресурса, стал вингер парижан Дезире Дуэ (7,6), который в этом матче отдал 4 голевые передачи партнерам.

Выступление украинского защитника Ильи Забарного, вышедшего на последние 15 минут встречи, аналитики оценили в 6,1 балла.

Оценки игроков за матч ПСЖ – Арсенал: