Сколько у Забарного? Известны оценки игроков за финал Лиги чемпионов
ПСЖ завоевал трофей в матче против Арсенала
30 мая состоялся финальный матч Лиги чемпионов 2025/26 между командами ПСЖ (Франция) и «Арсенал» (Англия).
Поединок прошел на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште и завершился со счетом 1:1. В серии пенальти со счетом 4:3 победили парижане.
После матча статистический портал WhoScored обнародовал оценки футболистов обеих команд за эту игру.
Лучшим игроком встречи, по мнению ресурса, стал вингер парижан Дезире Дуэ (7,6), который в этом матче отдал 4 голевые передачи партнерам.
Выступление украинского защитника Ильи Забарного, вышедшего на последние 15 минут встречи, аналитики оценили в 6,1 балла.
Оценки игроков за матч ПСЖ – Арсенал:
