Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
30 мая 2026, 23:12 |
Сколько у Забарного? Известны оценки игроков за финал Лиги чемпионов

ПСЖ завоевал трофей в матче против Арсенала

30 мая состоялся финальный матч Лиги чемпионов 2025/26 между командами ПСЖ (Франция) и «Арсенал» (Англия).

Поединок прошел на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште и завершился со счетом 1:1. В серии пенальти со счетом 4:3 победили парижане.

После матча статистический портал WhoScored обнародовал оценки футболистов обеих команд за эту игру.

Лучшим игроком встречи, по мнению ресурса, стал вингер парижан Дезире Дуэ (7,6), который в этом матче отдал 4 голевые передачи партнерам.

Выступление украинского защитника Ильи Забарного, вышедшего на последние 15 минут встречи, аналитики оценили в 6,1 балла.

Оценки игроков за матч ПСЖ – Арсенал:

